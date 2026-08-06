Pradamano, tre ragazzini vendono limonata e vengono denunciati da un passante

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Tre adolescenti di Pradamano, in provincia di Udine, avevano organizzato un piccolo banchetto nel cortile di casa per raccogliere soldi e acquistare un vecchio motorino Piaggio Ciao. L’iniziativa, però, si è conclusa con l’intervento della polizia locale e un ammonimento per la mancanza delle autorizzazioni necessarie.

Pradamano, vendono limonata e vengono denunciati

La notizia è stata riportata dal Messaggero Veneto.

I ragazzi, tra i 13 e i 14 anni, offrivano limonata fresca, caffè, acqua e pasticcini in cambio di un’offerta libera.

Il punto vendita era stato allestito vicino alla piazza del paese, con l’obiettivo di mettere da parte il denaro per comprare un motorino usato.

L’intervento degli agenti è scattato dopo una denuncia formale presentata da un passante.

La polizia locale ha contestato l’assenza delle autorizzazioni previste per la vendita di beni alimentari.

Il gesto, quindi, è stato fermato non per il fine della raccolta, ma per la mancanza dei permessi necessari.

La reazione dei ragazzi

Uno dei protagonisti ha raccontato la propria delusione a Telefriuli.

“Non ho avuto paura quando ho visto arrivare i vigili”, ha detto il ragazzo, spiegando però di essere rimasto “molto dispiaciuto” perché pensava fosse “una bella cosa” e voleva proseguire.

Nonostante l’ammonimento, i tre adolescenti non sembrano intenzionati ad abbandonare il progetto.

In un messaggio diffuso online hanno ringraziato le persone che li avevano sostenuti e hanno spiegato di voler cercare nuove iniziative per continuare la raccolta.

Il sostegno sui social

Prima dell’intervento delle autorità, il piccolo banchetto aveva ricevuto diversi apprezzamenti sui social.

Alcuni cittadini ed ex amministratori locali avevano invitato la comunità a sostenere i ragazzi, sottolineando lo spirito di iniziativa e la volontà di guadagnarsi da soli i soldi per realizzare il loro desiderio.

Dopo l’ammonimento, i genitori dei tre adolescenti stanno valutando la possibilità di avviare una raccolta fondi regolare, così da sostenere l’impegno dei figli e permettere loro di raggiungere comunque l’obiettivo.