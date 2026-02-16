Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito a Padova un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Una donna di 48 anni è stata aggredita dall’ex compagno, un 22enne marocchino, che si era recato presso la sua abitazione con la scusa di recuperare alcuni effetti personali. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato, intervenuta dopo la richiesta di aiuto della vittima, e arrestato. All’aggressore sono state imposte misure cautelari e avviata la procedura per la revoca del permesso di soggiorno.

L’aggressione e la richiesta di aiuto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 10 febbraio. La vittima, una donna di 48 anni, aveva già denunciato l’ex compagno per episodi simili nelle settimane precedenti, tanto che era già in corso un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna ha contattato la Squadra Mobile chiedendo urgentemente aiuto: l’uomo si trovava in casa e la stava picchiando, colpendola con schiaffi e pugni al volto mentre impugnava un coltello. Durante la telefonata, gli agenti hanno potuto udire la voce dell’aggressore che inveiva minacciosamente contro la vittima, fino a quando la comunicazione si è interrotta bruscamente.

L’intervento della Polizia

I poliziotti sono intervenuti tempestivamente, raggiungendo l’abitazione della donna. All’arrivo, hanno trovato sia la vittima che l’aggressore in strada, nei pressi del portone di casa. La donna, dolorante e con evidenti lividi sul volto e sul corpo, appariva molto scossa e incerta nel camminare. L’uomo, invece, ha tentato di negare ogni responsabilità, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti prima che potesse allontanarsi o commettere altri atti violenti.

I rilievi nell’appartamento

Gli agenti hanno riaccompagnato la donna in casa per tranquillizzarla e permettere al personale medico di visitarla. All’interno dell’appartamento erano evidenti i segni di una violenta lite: oggetti scagliati contro le pareti, piatti rotti e il coltello utilizzato dall’uomo per minacciare la vittima. La ricostruzione dei fatti ha evidenziato che l’aggressore, che non viveva più in quell’abitazione, si era presentato con la scusa di recuperare i suoi effetti personali. Dopo aver pranzato insieme e consumato alcolici, aveva iniziato ad alzare la voce e a colpire la donna senza apparente motivo, arrivando a minacciarla con il coltello quando si è accorto che stava telefonando per chiedere aiuto.

L’arresto e le misure cautelari

L’uomo è stato accompagnato in Questura per l’identificazione e arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Successivamente è stato associato presso la Casa Circondariale “Due Palazzi”, a disposizione della Procura della Repubblica di Padova. La donna è stata trasportata in ospedale, dove è stata visitata e medicata: i medici le hanno assegnato una prognosi di 20 giorni per le lesioni riportate.

Le decisioni del giudice e della Questura

A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto nei confronti dell’aggressore la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 1000 metri dalla vittima e dai luoghi da lei frequentati, il divieto di comunicazione con la donna e il divieto di dimora nella provincia di Padova, senza autorizzazione del giudice. Il Questore della provincia, Marco Odorisio, valutata la gravità dei fatti e la pericolosità sociale del 22enne tunisino, ha attivato l’Ufficio Immigrazione per l’avvio della procedura di revoca del permesso di soggiorno.

Un quadro di violenza già noto alle autorità

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e contro la persona, era stato denunciato dalla donna anche nelle settimane precedenti per episodi simili. Gli agenti della Squadra Mobile avevano già effettuato alcuni interventi nello stesso appartamento, segno di una situazione di violenza domestica che si protraeva da tempo e che aveva richiesto l’attivazione di indagini coordinate dalla Procura.

