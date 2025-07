Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per atti osceni in luogo pubblico, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale a Sassari. Un uomo di trentacinque anni è stato fermato dagli agenti dopo essere stato sorpreso in flagranza di reato nei pressi della chiesa di Santa Maria, in una zona frequentata anche da minorenni. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale, che ha disposto la custodia in carcere per il cittadino straniero, già destinatario di un ordine di espulsione.

L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una segnalazione è giunta alla linea di emergenza, indicando la presenza di un giovane intento a compiere atti osceni in via Artiglieria, a Sassari. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti rapidamente, sorprendendo il soggetto mentre si dedicava ad atti di autoerotismo in un luogo pubblico, proprio dietro la chiesa di Santa Maria. L’area, in quel momento, era particolarmente frequentata, trovandosi nelle immediate vicinanze di un gruppo scout e della biblioteca comunale, aperta al pubblico e frequentata anche da numerose persone tra cui minorenni.

La reazione dell’uomo e l’arresto

Gli agenti hanno invitato il giovane a ricomporsi e a seguirli in Questura per gli accertamenti del caso. Tuttavia, il soggetto ha reagito con minacce verbali e ha opposto una decisa resistenza fisica all’operato dei poliziotti. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario procedere al suo arresto per garantire la sicurezza pubblica e l’incolumità degli operatori di polizia.

Il contesto: una zona sensibile della città

L’episodio si è verificato in una zona particolarmente delicata di Sassari, nei pressi della chiesa di Santa Maria e della biblioteca comunale. La presenza di un gruppo scout e l’apertura della biblioteca hanno reso il luogo teatro di passaggio per numerosi cittadini, tra cui molti minorenni. Proprio questa circostanza ha aggravato la posizione dell’uomo, sorpreso a compiere atti contrari alla pubblica decenza in un contesto frequentato da fasce deboli della popolazione.

Le indagini e la posizione dell’arrestato

Le prime indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica, dottoressa Lara Senatore, hanno permesso di accertare che il trentacinquenne era già destinatario di un ordine del Questore di Sassari che gli imponeva di lasciare il territorio nazionale. Al momento della commissione del reato, quindi, l’uomo si trovava irregolarmente in Italia, configurando anche una violazione della normativa sull’immigrazione.

La decisione del Tribunale e la misura cautelare

Il Tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto del cittadino straniero, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere. Al termine dell’udienza di convalida, gli agenti hanno accompagnato l’uomo presso la casa circondariale di Bancali, dove si trova tuttora ristretto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’intervento delle forze dell’ordine e la successiva decisione del giudice sono stati adottati anche in considerazione della gravità dei fatti e del rischio di reiterazione del reato.

Il principio di presunzione di innocenza

Come sottolineato dalla Polizia di Stato, nei confronti dell’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Tuttavia, la gravità delle accuse e la situazione di irregolarità sul territorio nazionale hanno reso necessario un intervento immediato e una misura restrittiva a tutela della collettività.

Le reazioni della comunità e le misure di prevenzione

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona e tra i frequentatori della biblioteca e del gruppo scout. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare tempestivamente situazioni sospette, sottolineando il ruolo fondamentale delle segnalazioni alla linea di emergenza per garantire la sicurezza pubblica. L’attenzione resta alta, soprattutto nelle aree sensibili della città, per prevenire episodi simili e tutelare i soggetti più vulnerabili.

Conclusioni

L’arresto avvenuto a Sassari rappresenta un esempio di come la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine possa contribuire a garantire la sicurezza nei luoghi pubblici e a tutelare la collettività. Il caso resta ora nelle mani dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà valutare le responsabilità dell’indagato e le eventuali misure da adottare in futuro.

