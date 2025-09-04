Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per porto illegale di arma alterata e clandestina della Polizia di Stato a Prato. Un cittadino cinese, classe 2002, è stato fermato in flagranza di reato nei pressi di via Puccini, dopo essere stato trovato in possesso di una pistola modificata e funzionante. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini e il contesto dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel quadro di un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree urbane considerate più sensibili a episodi di illegalità. In questo contesto, il quartiere ad alta densità abitativa cinese di Prato è stato oggetto di specifici monitoraggi, anche a seguito di segnalazioni della cittadinanza e di precedenti controlli delle forze dell’ordine.

L’avvistamento e l’intervento della Volante

Nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle 14.30, una pattuglia della Volante ha raccolto informazioni su un cittadino cinese, da poco arrivato in città, che si aggirava armato nella zona di via Puccini. Secondo le testimonianze raccolte, l’uomo sarebbe stato coinvolto anche in altri episodi delittuosi, non denunciati ufficialmente e circoscritti all’interno della comunità cinese locale.

L’operazione nei garage condominiali

Acquisite le descrizioni del soggetto da ricercare e sotto il coordinamento della Procura, gli agenti hanno effettuato un controllo mirato nei pressi dei garage condominiali di via Puccini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti esposti. Gli operatori, adottando tutte le precauzioni necessarie, sono entrati nell’area individuata e hanno intercettato il sospettato, riuscendo a bloccarlo senza che potesse opporre resistenza.

La perquisizione e il sequestro dell’arma

Sottoposto a perquisizione personale, il fermato è stato trovato in possesso di un marsupio che teneva ben stretto a tracolla. All’interno, gli agenti hanno rinvenuto una pistola scacciacani modificata, resa idonea a esplodere proiettili veri. L’arma era completa di caricatore, con diversi colpi all’interno, di cui uno già esploso e camerato. La pistola è stata immediatamente messa in sicurezza e sequestrata, mentre l’uomo, che non parlava italiano, è stato accompagnato in Questura per le procedure di identificazione e fotosegnalamento.

L’identificazione e l’arresto

Le verifiche hanno permesso di identificare il fermato come un cittadino cinese, nato nel 2002, irregolare sul territorio nazionale e sconosciuto alle banche dati interforze. Dopo gli adempimenti di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per porto illegale di arma alterata e clandestina e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale locale in attesa dell’udienza di convalida.

L’udienza di convalida e la custodia cautelare

L’udienza di convalida si è svolta nella giornata del 2 settembre. Al termine, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il cittadino cinese, in attesa degli sviluppi delle indagini e delle successive fasi del procedimento penale.

Le indagini proseguono

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i successivi approfondimenti investigativi saranno coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato. Gli inquirenti stanno valutando eventuali collegamenti con altri episodi di illegalità e la possibile presenza di una rete di supporto all’interno della comunità cinese locale.

