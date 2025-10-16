Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre 20 kg di sostanze stupefacenti sequestrati a Prato: un cittadino italiano di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a rapine, furto in abitazione e porto abusivo di armi, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’intervento è stato eseguito l’8 ottobre scorso, al termine di un’attività investigativa mirata al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti nella provincia.

Operazione e fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è inserita in un più ampio servizio di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti nel territorio pratese. Gli agenti della Squadra Mobile hanno portato avanti una serie di indagini e pedinamenti nei confronti del sospettato, domiciliato a Prato ma recentemente trasferitosi in un immobile a Chiazzano, in provincia di Pistoia.

Le indagini e il pedinamento

L’uomo, un cittadino italiano di 46 anni, era già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti penali, tra cui rapine, furto in abitazione e porto abusivo di armi clandestine. Da tempo era sotto osservazione per la sua presunta attività nel mondo dello spaccio. Gli investigatori hanno seguito i suoi movimenti fino a località Chiazzano, dove si era da poco trasferito in un’abitazione non riconducibile formalmente a lui.

La perquisizione e il sequestro

Una volta individuato il sospettato all’interno dell’immobile, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare. L’operazione ha portato al rinvenimento di numerosi panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 16 kg, 2 kg di marijuana, 1 kg di cocaina, 1 kg di eroina e 1 kg di sostanze sintetiche, tra cui anfetamina, metanfetamina e MDMA. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati 1.875 euro in contanti, una pistola scacciacani priva di tappo rosso, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e un’agenda manoscritta con annotazioni relative a somme di denaro, quantitativi di droga e ordini per diverse cessioni.

L’arresto e le conseguenze

Al termine della perquisizione, la droga e il materiale sono stati sequestrati. L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Prato per gli adempimenti di rito e successivamente arrestato in flagranza per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato presso la Casa Circondariale di Pistoia.

