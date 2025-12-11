Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto il ricovero in una struttura REMS per un cittadino straniero ritenuto responsabile di diverse aggressioni ai danni di donne nel centro di Prato. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura, dopo che l’uomo era stato arrestato in flagranza e successivamente si era allontanato dal reparto psichiatrico dove era stato ricoverato.

I fatti: arresto in flagranza e ricovero

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura di sicurezza provvisoria è stata eseguita nella giornata odierna dagli agenti della Questura di Prato. L’ordinanza, firmata dal GIP del Tribunale locale, è arrivata in seguito a una serie di aggressioni che hanno destato allarme nella comunità cittadina.

L’uomo, cittadino straniero, era stato arrestato in flagranza lo scorso 7 dicembre dagli operatori della Squadra Volanti della Questura di Prato. L’intervento era seguito a una aggressione avvenuta nella serata di 6 dicembre in piazza delle Carceri, dove una donna italiana era stata colpita al volto con un oggetto affilato. In seguito all’arresto, il soggetto era stato giudicato incapace di intendere e volere, ma comunque considerato pericoloso, e per questo motivo era stato provvisoriamente ricoverato presso una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, su disposizione del GIP.

La fuga dal reparto psichiatrico e il rintraccio

Il provvedimento cautelare si è reso necessario anche a causa dell’allontanamento dell’indagato dal reparto psichiatrico dell’ospedale di Prato. Dopo la fuga, l’uomo è stato rintracciato nel giro di poche ore presso la sua abitazione, circostanza che ha rafforzato la necessità di adottare una misura di sicurezza più stringente, culminata nel ricovero presso una REMS (Residenza per l’esecuzione delle Misure di Sicurezza).

Il contesto delle aggressioni

Le aggressioni attribuite al cittadino straniero hanno avuto luogo nel centro cittadino di Prato, suscitando preoccupazione tra i residenti e le istituzioni locali. Gli episodi, avvenuti in tempi recenti, hanno visto come vittime donne, una delle quali è stata ferita al volto con un oggetto affilato.

IPA