Prato, locale del centro storico chiuso per alcol a minorenni e violazioni amministrative

Un locale nel centro storico di Prato è stato chiuso per 15 giorni per la vendita di alcolici a minorenni. La decisione è stata presa dal Questore di Prato dopo controlli amministrativi che hanno rivelato violazioni ripetute.

Controlli e violazioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi, un’operazione congiunta tra la Polizia di Stato e la Polizia Municipale di Prato ha portato alla luce diverse irregolarità in un locale pubblico situato in via Santa Trinita. Tra le violazioni accertate, la vendita di alcolici a minorenni è risultata particolarmente grave, portando alla chiusura temporanea del locale.

Provvedimenti e sanzioni

Il Questore di Prato ha emesso un decreto che dispone la chiusura del locale per 15 giorni, a partire dalle ore 00.00 del 19 aprile. Questa misura si è resa necessaria a causa della reiterazione della violazione della legge che vieta la somministrazione di bevande alcoliche a persone minori di 18 anni. Già a gennaio, il locale era stato sanzionato con una sospensione della SCIA per 7 giorni.

Altre irregolarità

Durante i controlli, sono emerse ulteriori mancanze: il locale non possedeva la licenza per la vendita di alcolici, mancava la valutazione d’impatto acustico per la musica diffusa all’interno e non aveva l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, dove erano collocati tavoli per i clienti.

Proteste dei residenti

Dal 2018, il locale è stato oggetto di numerosi esposti da parte dei residenti della zona per il disturbo della quiete pubblica e la presenza di frequentatori che bivaccavano nell’area adiacente, creando problemi di ordine e sicurezza pubblica.

Fonte foto: IPA