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La Guardia di Finanza ha sequestrato a Prato a un imprenditore 246.860 rocche di filato, nell’ambito dei controlli sulla corretta etichettatura dei prodotti tessili importati dalla Cina. L’intervento è stato effettuato presso due punti vendita riconducibili a un’impresa gestita da un imprenditore di origine sinica, specializzata nella vendita di filati per l’industria.

Controlli mirati nel distretto tessile pratese

Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione si inserisce nella campagna denominata “LEGAL TRADE”, focalizzata sul monitoraggio delle filiere di importazione dei prodotti di origine extra-UE commercializzati dai rivenditori all’ingrosso del distretto pratese. I militari hanno effettuato un accesso ispettivo presso due punti vendita collegati a un’unica impresa, con l’obiettivo di verificare la regolarità delle etichette e la tracciabilità dei prodotti tessili destinati all’industria.

Le irregolarità riscontrate

Durante il controllo sui primi campioni di filato, è stato rilevato che le etichette riportavano esclusivamente il luogo di produzione, ovvero la Cina, senza fornire i dettagli obbligatori relativi agli importatori o distributori, come previsto dal Codice del Consumo. Inoltre, mancavano le informazioni minime sulla composizione tessile dei filati, in violazione delle normative comunitarie di settore. Queste carenze impediscono la corretta qualificazione del materiale e rappresentano una violazione delle regole sulla trasparenza e sicurezza dei prodotti tessili.

Sequestro della merce e segnalazione dell’imprenditore

A seguito delle irregolarità riscontrate, i finanzieri hanno proceduto a una ricognizione più approfondita dei due esercizi commerciali, riscontrando le stesse difformità nella quasi totalità dei prodotti presenti. In totale, sono state sequestrate 246.860 rocche di filato per uso industriale, ciascuna della lunghezza media di 15.000 m e dal prezzo unitario medio di 5,00 €. La merce è stata sottoposta a sequestro per consentire ulteriori accertamenti. Contestualmente, il titolare dell’impresa è stato segnalato alla locale Camera di Commercio per l’avvio dei procedimenti sanzionatori e delle procedure di regolarizzazione delle etichette, con l’obbligo di rendere trasparente l’intera filiera di approvvigionamento.

Obiettivi della normativa e rischi per i consumatori

La normativa sulla tracciabilità e la corretta etichettatura dei prodotti tessili ha lo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti e il rispetto delle normative fiscali in materia di importazione e rivendita. Il mancato rispetto di tali regole espone i consumatori a rischi legati all’utilizzo di materiali non certificati e favorisce pratiche di concorrenza sleale ai danni delle imprese che operano nel rispetto delle regole.

Il ruolo dei controlli nel contrasto alle filiere irregolari

I controlli della Guardia di Finanza sui principali operatori all’ingrosso sono finalizzati a colpire le filiere di approvvigionamento irregolari che, per ridurre i costi di produzione, impiegano materiali privi dei requisiti di sicurezza e tracciabilità. Queste pratiche non solo mettono a rischio i consumatori finali, ma danneggiano anche le aziende che si riforniscono da filiere regolari, alterando la concorrenza nel settore tessile.

Conclusioni e prospettive future

L’operazione condotta a Prato rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la legalità e la trasparenza nel settore tessile. Le attività di controllo proseguiranno per assicurare il rispetto delle normative e tutelare sia i consumatori che le imprese oneste.

IPA