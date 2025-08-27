Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per tentata truffa aggravata della Squadra mobile a Prato. Un uomo, specializzato nella cosiddetta “truffa del finto incidente” o “truffa del nipote”, è stato fermato mentre cercava di raggirare un’anziana signora. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, quando la vittima, 89 anni, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è spacciato per carabiniere. Grazie alla prontezza della figlia della donna e all’intervento tempestivo della Polizia, il tentativo di truffa è stato sventato e il responsabile è stato arrestato in flagranza.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a seguito di una segnalazione arrivata proprio dalla famiglia della vittima. La Squadra mobile di Prato ha agito con rapidità, predisponendo un appostamento nei pressi dell’abitazione dell’anziana, dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto.

La dinamica della truffa: il modus operandi

Il raggiro, noto come “truffa del finto incidente” o “truffa del nipote”, è una delle tecniche più diffuse per colpire le persone anziane. In questo caso, il malvivente ha telefonato all’anziana, fingendosi un appartenente alle forze dell’ordine. Le ha raccontato che il figlio avrebbe investito un pedone, provocandogli l’amputazione di una gamba. Per evitare l’arresto del figlio, la donna avrebbe dovuto consegnare 14.200 euro a un incaricato che si sarebbe presentato a casa sua.

Il ruolo decisivo della figlia

La truffa, però, non è andata a buon fine grazie alla presenza della figlia dell’anziana, che si trovava con lei al momento della chiamata. La donna ha subito compreso che si trattava di un tentativo di truffa e ha prontamente allertato la Polizia. Gli agenti, dopo aver ascoltato il racconto delle due donne, hanno suggerito di assecondare le richieste del truffatore per poterlo cogliere in flagrante.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La Squadra mobile ha quindi organizzato un appostamento nei pressi dell’abitazione dell’anziana. Quando l’uomo incaricato di ritirare il denaro si è presentato alla porta, gli agenti sono intervenuti immediatamente, bloccandolo e procedendo al fermo. L’uomo è stato arrestato in flagranza per tentata truffa aggravata. Sono in corso ulteriori indagini per identificare il complice che aveva partecipato alla telefonata.

L’episodio avvenuto a Prato rappresenta un esempio di come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa fare la differenza nella lotta alle truffe. La Polizia invita tutti a non esitare a segnalare situazioni sospette e a consultare le risorse disponibili online per informarsi e proteggersi da questi reati sempre più diffusi.

IPA