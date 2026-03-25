Precipita col paracadute a Serdiana, morto nello schianto: 51enne ha perso il controllo durante l'atterraggio

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Tragedia in Sardegna, un uomo di 51 anni è morto dopo essere precipitato col paracadute a Serdiana, vicino Cagliari. L’incidente è avvenuto dopo un lancio dal campo volo di Is Paulis: secondo quanto ricostruito, qualcosa sarebbe andato storto durante le fasi finali della discesa e il paracadutista è precipitato al suolo. Inutili i soccorsi del personale del 118, che ha tentato di rianimarlo.

Precipita col paracadute a Serdiana

Il tragico incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, a Serdiana, in provincia di Cagliari.

Un uomo di 51 anni è morto dopo essere precipitato al suolo durante un lancio col paracadute al campo volo in località Is Paulis. Lo riporta Ansa.

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Immediato l’allarme, il paracadutista era in condizioni critiche quando il personale del 118 è arrivato sul posto: i soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma ogni tentativo è risultato vano.

Sull’accaduto indagano i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire cause e dinamica della tragedia.

Morto paracadutista 51enne

La Nuova Sardegna riferisce che la vittima è un uomo di 51 anni residente a Cremona, artigiano: si chiamava Simone Bacchiega.

Il 51enne era un paracadutista esperto con all’attivo centinaia di lanci.

Era arrivato questa mattina al campo volo in compagnia di alcuni amici per dedicarsi alla sua passione sportiva.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, il paracadutista si era lanciato da un’altitudine di circa quattromila metri.

Qualcosa, forse una manovra errata, sarebbe andato storto durante le fasi finali dell’atterraggio.

Arrivato ad alcune decine di metri dal suolo, il 51enne avrebbe perso il controllo e sarebbe precipitato rovinosamente a terra.