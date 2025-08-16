Precipita dal terrazzo mentre pulisce le grondaie a Roma, morto operaio: l'incidente sul lavoro all'Eur

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Incidente sul lavoro a Roma, nel quartiere Eur, dove un operaio di 67 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo mentre puliva le grondaie. Soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza al Sant’Eugenio, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero. Sul posto la Polizia, che ha avviato le indagini per chiarire dinamica e possibili responsabilità.

Incidente sul lavoro a Roma Eur

Il drammatico episodio è avvenuto in viale Oscar Sinigaglia venerdì 15 agosto, all’Eur, quartiere nel quadrante sud di Roma.

Un operaio di 67 anni stava effettuando la pulizie delle grondaie al quarto piano di un condominio, quando è caduto nel vuoto, perdendo la vita.

L’episodio è avvenuto nel quartiere Eur a Roma

Le ferite riportate dopo essere precipitato sono state gravissime. Ancora da appurare, invece, le motivazioni che hanno portato il 67enne a cadere dal terrazzo.

La corsa disperata in ospedale

In seguito all’incidente, il 118 è stato allertato immediatamente e i sanitari, trovando l’uomo in condizioni drammatiche, hanno disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio.

Ricoverato in codice rosso, il 67enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti delle volanti e del commissariato Esposizione. Le indagini della Polizia di Stato proseguono per accertare l’esatta dinamica della caduta e verificare se vi siano eventuali responsabilità di terzi, mentre è stata già esclusa l’ipotesi che il 67enne abbia potuto togliersi la vita volontariamente.

L’operaio caduto mentre montava le luminarie

Si tratta dell’ennesima morte sul lavoro, un altro incidente fatale a Ferragosto dopo quello avvenuto a Valenzano, in provincia di Bari, durante i preparativi per la festa di San Rocco.

A perdere la vita è stato Gianni Faniuolo, 46 anni, co-titolare di una storica azienda di luminarie, deceduto in seguito a una fatale caduta da un cestello elevatore.

L’incidente è avvenuto all’alba di venerdì 15 agosto, mentre l’uomo, molto conosciuto in zona, stava completando l’allestimento delle installazioni luminose.

I soccorsi sono arrivati in tempi rapidi, ma anche in questo caso non è stato possibile salvarlo. In segno di lutto, il Comune ha poi deciso di cancellare tutti gli eventi legati alla festa, mentre sono state avviate le indagini per fare luce sulla dinamica dei fatti.