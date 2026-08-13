Precipita in parapendio a Caoria di Canal San Bovo, dopo un volo di 50 metri: 35enne ricoverato con politraumi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Si è schiantato con il parapendio sul versante Caoria del massiccio di Cima d’Asta dopo il decollo circa 50 metri più su, ma si è salvato. Un 35enne è stato trasportato in ospedale in elisoccorso per le lesioni da politrauma riportate dall’incidente sulle montagne del Trentino. Nonostante le gravi ferite, il pilota è rimasto cosciente ed è riuscito a chiamare il numero d’emergenza.

Il pilota di parapendio precipitato a Caoria

L’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 13 agosto a Caoria, frazione del comune di Canal San Bovo in provincia di Trento, subito dopo il decollo in parapendio dal gruppo montuoso di Cima d’Asta.

Il pilota è precipitato al suolo una cinquantina di metri sotto la cima Col della Croce, a quota 2.400 metri circa, subendo diversi traumi.

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I soccorsi sul massiccio Cima d’Asta

Ad allertare i soccorsi alle 9.15 è stato lo stesso 35enne, rimasto cosciente nonostante le lesioni riportate nel violento impatto con il terreno.

Allertato dalla Centrale unica di emergenza, il personale della Stazione di Caoria del Soccorso Alpino e Speleologico è arrivata nella piazzola per fornire ausilio alle operazioni di recupero in elicottero.

Il ricovero

Avvistato il ferito, un tecnico di elisoccorso è stato sbarcato in hovering, cioè in volo stazionario, insieme all’equipe sanitaria.

Il 35enne originario della Valle del Vanoi è stato trovato con lesioni da politrauma: stabilizzato e messo in barella, è stato sollevato a bordo dell’elicottero per il trasferimento all’ospedale Santa Chiara di Trento.