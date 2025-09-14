Precipita nel vuoto mentre pulisce le grondaie a Roma e muore, terzo caso simile nel giro di un mese

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un uomo è morto cadendo dal terrazzo di casa a Cesano, nella periferia di Roma, mentre puliva le grondaie. L’uomo di 58 anni è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale ma non è sopravvissuto. Si tratta del terzo episodio simile in pochi giorni nella Capitale, dopo un caso a Ostia e un altro all’Eur.

Morto mentre pulisce le grondaie a Roma

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato 13 settembre, nel XV Municipio di Roma, in zona Cesano.

Qui un uomo di 58 anni è morto cadendo da sei metri di altezza dal proprio terrazzo, mentre era impiegato nella verifica della pulizia delle grondaie in una casa popolare di via Antonio Furlan.

Al momento della caduta, il 58enne sarebbe scivolato sul cortile interno, dopo aver perso l’equilibrio. I vicini sono subito intervenuti, per poi attendere l’arrivo del 118. Nonostante i soccorsi tempestivi, non c’è stato nulla da fare: la vittima è deceduta quasi subito.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i carabinieri della stazione di La Storta. Il corpo del 58enne è stato trasportato al policlinico Gemelli per gli accertamenti necessari.

L’operaio morto a Ostia

Pochi giorni prima si era verificato un caso simile a Ostia, lungo via Mare di Tasman, dove un operaio di 53 anni, impegnato nella riqualificazione di un palazzo, era precipitato dal quinto piano.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando su un ponteggio quando ha perso l’equilibrio o si è verificato un cedimento delle strutture di sicurezza, facendo sì che precipitasse nel vuoto.

I soccorsi sono stati immediati ma, anche in questo caso, le ferite riportate erano troppo gravi e non hanno lasciato scampo alla vittima.

Il precedente all’Eur

Un mese prima, invece, era accaduto all’Eur un episodio del tutto analogo a quello di Cesano, con uomo di 67 anni che aveva perso la vita precipitando dal quarto piano di un edificio.

L’anziano, anche in questo caso, stava effettuando lavori di pulizia delle grondaie quando aveva perso l’equilibrio ed era caduto nel vuoto.

L’uomo era stato condotto d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, ma i tentativi dei medici si erano rivelati inutili. L’impatto al suolo era stato violentissimo, e nonostante l’arrivo immediato dei sanitari del 118 per il trasporto in ospedale, la vittima non era sopravvissuta in seguito alle gravi lesioni riportate.