Precipitano in una scarpata per 200 metri a Salerno, morti giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Magliocco

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Montecorice, in provincia di Salerno, un’auto è finita in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri dopo l’impatto con un altro mezzo. Morti i fidanzati Michele Pirozzi (29 anni) e Maria Magliocco (24). L’auto è stata individuata dalla Guardia Costiera, recupero complesso con l’intervento di sommozzatori e SAF. Ferito lievemente il conducente del furgone.

L’incidente a Montecorice, in provincia di Salerno

Due giovani fidanzati sono morti in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri – venerdì 13 marzo 2026 – in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, in provincia di Salerno.

Secondo la prima ricostruzione, la loro auto, una Volkswagen Polo, si è scontrata con un altro mezzo e, dopo l’impatto, ha sfondato il guardrail precipitando in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri. La vettura avrebbe perso il controllo dopo la collisione, rotolando più volte lungo il dirupo fino agli scogli sottostanti.

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Durante la caduta, i due occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Agropoli, che stanno svolgendo i rilievi e acquisendo elementi utili a chiarire responsabilità e sequenza dei fatti.

Morta una coppia nell’incidente

Le vittime dell’incidente sono Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24 anni: entrambi erano di Capaccio Paestum.

Secondo quanto ricostruito, la coppia stava rientrando verso Agnone Cilento dopo aver trascorso la serata insieme. Sul luogo della tragedia si sono radunati familiari e residenti della zona nelle ore delle ricerche.

In base alle ricostruzioni, anche il fratello di una delle vittime avrebbe partecipato alle operazioni in mare a bordo di un’imbarcazione da pesca, mentre i soccorritori lavoravano tra costa e scogli per individuare i corpi.

Gli interventi di soccorso e recupero

Le operazioni di soccorso e recupero sono state particolarmente complesse per lo strapiombo e per il buio. L’auto, completamente distrutta e ferma a ridosso dell’acqua, è stata individuata da una motovedetta della Guardia Costiera di Agropoli impegnata nelle ricerche.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con il nucleo sommozzatori di Napoli e le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale), supportati da un’autogru arrivata da Salerno. In volo anche un elicottero del servizio di elisoccorso.

Il conducente dell’altro mezzo coinvolto, un furgone Citroën Jumper, è rimasto lievemente ferito ed è stato medicato sul posto dal personale sanitario del 118. Gli accertamenti dei Carabinieri proseguono per definire l’esatta dinamica dell’impatto e della successiva uscita di strada.