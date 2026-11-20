Pregiudicati e persone con precedenti tra i clienti, serrande abbassate per tre locali di Catania
Sospese per sette giorni le autorizzazioni di un bar e due chioschi frequentati abitualmente da persone con precedenti penali.
Tre attività commerciali sono state chiuse temporaneamente perché frequentate abitualmente da persone con precedenti penali. La sospensione, disposta dal Questore di Catania e notificata negli ultimi giorni ai titolari, durerà 7 giorni e riguarda un bar nel quartiere Librino e due chioschi, uno in piazza Montessori e l’altro in viale Mario Rapisardi.
I controlli nei locali a Catania
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato adottato in base all’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), dopo gli accertamenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino e degli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’intervento rientra nelle attività di controllo di bar, pub, chioschi e centri scommesse svolte sul territorio cittadino e provinciale per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.
Le presenze accertate
Le verifiche nel bar di Librino sono state effettuate nelle scorse settimane e sono proseguite fino a pochi giorni fa. Gli agenti in servizio a Catania hanno rilevato che il locale era diventato un punto d’incontro abituale per persone ritenute responsabili di reati di particolare allarme sociale: furto, rapina, ricettazione, reati legati agli stupefacenti e esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse.
Per gli altri due esercizi, i poliziotti della squadra volanti hanno riscontrato la presenza di persone con diversi precedenti. Tra i reati contestati figurano associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, sequestro di persona, sfruttamento della prostituzione, maltrattamenti contro familiari e conviventi e rissa. Sono stati inoltre rilevati precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui truffa, rapina, ricettazione, furto e frode informatica. Alcune persone controllate erano state segnalate all’Autorità giudiziaria anche per maltrattamento di animali.
La sospensione delle autorizzazioni
In tutti e tre i casi, la frequentazione non è stata considerata occasionale: la presenza è stata documentata per un periodo significativo e valutata come un rischio concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sulla base degli elementi raccolti dagli agenti e al termine dell’istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, sono state sospese le autorizzazioni e disposta la chiusura dei locali per 7 giorni.
La misura prevista dall’articolo 100 del TULPS ha anche una funzione dissuasiva: privare le persone ritenute pericolose di un abituale luogo di ritrovo segnala che la loro presenza è sottoposta all’attenzione delle autorità. Il provvedimento mira, allo stesso tempo, a tutelare il diritto della comunità a vivere in condizioni di sicurezza.