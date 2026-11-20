Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre attività commerciali sono state chiuse temporaneamente perché frequentate abitualmente da persone con precedenti penali. La sospensione, disposta dal Questore di Catania e notificata negli ultimi giorni ai titolari, durerà 7 giorni e riguarda un bar nel quartiere Librino e due chioschi, uno in piazza Montessori e l’altro in viale Mario Rapisardi.

I controlli nei locali a Catania

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato adottato in base all’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), dopo gli accertamenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino e degli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’intervento rientra nelle attività di controllo di bar, pub, chioschi e centri scommesse svolte sul territorio cittadino e provinciale per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le presenze accertate

Le verifiche nel bar di Librino sono state effettuate nelle scorse settimane e sono proseguite fino a pochi giorni fa. Gli agenti in servizio a Catania hanno rilevato che il locale era diventato un punto d’incontro abituale per persone ritenute responsabili di reati di particolare allarme sociale: furto, rapina, ricettazione, reati legati agli stupefacenti e esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse.

Per gli altri due esercizi, i poliziotti della squadra volanti hanno riscontrato la presenza di persone con diversi precedenti. Tra i reati contestati figurano associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, sequestro di persona, sfruttamento della prostituzione, maltrattamenti contro familiari e conviventi e rissa. Sono stati inoltre rilevati precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui truffa, rapina, ricettazione, furto e frode informatica. Alcune persone controllate erano state segnalate all’Autorità giudiziaria anche per maltrattamento di animali.

La sospensione delle autorizzazioni

In tutti e tre i casi, la frequentazione non è stata considerata occasionale: la presenza è stata documentata per un periodo significativo e valutata come un rischio concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sulla base degli elementi raccolti dagli agenti e al termine dell’istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, sono state sospese le autorizzazioni e disposta la chiusura dei locali per 7 giorni.

La misura prevista dall’articolo 100 del TULPS ha anche una funzione dissuasiva: privare le persone ritenute pericolose di un abituale luogo di ritrovo segnala che la loro presenza è sottoposta all’attenzione delle autorità. Il provvedimento mira, allo stesso tempo, a tutelare il diritto della comunità a vivere in condizioni di sicurezza.