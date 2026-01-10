Pregiudicati e violazioni nella somministrazione di alcolici a Ventimiglia, sospesa la licenza di un bar

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

L’attività di un bar di Ventimiglia è stata sospesa per tre giorni dopo che la Polizia di Stato ha accertato la presenza abituale di pregiudicati e numerose violazioni in materia di ordine pubblico e somministrazione di alcolici. Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia di Imperia, è stato eseguito nella giornata odierna.

Il provvedimento contro un bar di Ventimiglia

Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, sotto la direzione del Vice Questore Paolo Arena, ha dato esecuzione al provvedimento ex art. 100 Tulps disposto dal Questore Andrea Lo Iacono.

Il titolare del bar, situato nella città ligure, si è visto notificare la sospensione della licenza e la chiusura temporanea dell’esercizio per tre giorni.

Chiuso un bar di Ventimiglia

La decisione delle autorità è maturata dopo una serie di controlli che hanno evidenziato come il locale fosse diventato un punto di ritrovo abituale per persone con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona, nonché in materia di armi e stupefacenti.

In più occasioni, questi soggetti sono entrati in conflitto tra loro, arrivando anche ad aggressioni reciproche, con conseguente compromissione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Violazioni nella somministrazione di alcolici

Durante i controlli effettuati dalla Polizia Amministrativa del Commissariato, in collaborazione con altre Forze dell’Ordine e la Polizia locale, è stata riscontrata la presenza di clienti in evidente stato di ubriachezza.

Nonostante ciò la somministrazione di bevande alcoliche è proseguita, in violazione delle normative vigenti.

Circolazione di sostanze stupefacenti

In alcune circostanze gli agenti hanno accertato la presenza e la circolazione di sostanze stupefacenti all’interno del locale.

Per questo motivo, sono state elevate contestazioni amministrative e sono scattate segnalazioni per uso personale nei confronti di due avventori.

I cittadini esasperati

Il clima di insicurezza generato dagli episodi avvenuti sia all’interno che all’esterno del bar ha portato a numerose chiamate al 112 NUE da parte di cittadini esasperati.

Le segnalazioni riguardavano eventi che mettevano a rischio la tranquillità pubblica e la sicurezza dei residenti della zona.

La decisione finale

Alla luce delle risultanze emerse dalle indagini e dai controlli la Questura ha ritenuto necessario intervenire al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento rappresenta una misura preventiva volta a ripristinare la legalità e a rispondere alle preoccupazioni della cittadinanza.

La sospensione della licenza si inserisce in un più ampio contesto di controlli e interventi delle forze dell’ordine per contrastare fenomeni di degrado urbano e garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA