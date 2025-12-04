Pregiudicato arrestato a Latina per droga, incastrato dalla diffusione in tv di un filmato
Latina, aggravata la misura per un pregiudicato: filmato mentre offre droga in casa, disposto l'invio in casa di lavoro per due anni.
È stata disposta l’assegnazione alla casa di lavoro per due anni nei confronti di un noto soggetto già sottoposto a libertà vigilata a Latina, dopo che nuovi elementi di gravità sono stati segnalati dalla Polizia di Stato. La decisione è stata presa dal tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto incompatibile la prosecuzione della misura non detentiva a seguito della diffusione di un filmato in cui l’uomo appare mentre mostra sostanza stupefacente e si dichiara disponibile alla cessione.
I fatti accertati dagli inquirenti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato adottato dopo una segnalazione degli agenti di Latina al tribunale di sorveglianza. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti condanne legate a reati di particolare allarme sociale, era sottoposto a libertà vigilata, una misura alternativa alla detenzione che gli imponeva di rimanere presso il proprio domicilio.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la situazione è precipitata dopo la diffusione di un filmato trasmesso da un noto programma televisivo di approfondimento. Nel video, acquisito agli atti del procedimento di sorveglianza, il soggetto viene ripreso all’interno della propria abitazione mentre mostra una sostanza stupefacente e si dichiara disponibile alla cessione, nonostante il vincolo di permanenza domiciliare imposto dalla misura di sorveglianza.
La valutazione del tribunale di sorveglianza
Per il Magistrato di Sorveglianza, la condotta documentata nel filmato ha rappresentato una violazione di oggettiva gravità delle prescrizioni imposte. Tale comportamento ha evidenziato la persistenza di modelli comportamentali ritenuti incompatibili con il percorso di controllo in libertà. Gli elementi raccolti sono stati giudicati indicativi di una pericolosità sociale non contenibile attraverso strumenti non detentivi.
La decisione finale: misura aggravata
Alla luce di quanto emerso, il tribunale di sorveglianza ha deciso di aggravare la misura nei confronti dell’interessato, sostituendo la libertà vigilata con l’assegnazione alla casa di lavoro per due anni. Tale misura detentiva è stata ritenuta l’unica idonea a prevenire il rischio di ulteriori condotte penalmente rilevanti da parte dell’uomo.
