Un arresto e l’applicazione della misura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico eseguiti dalla Polizia di Stato a Ragusa. Un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale, dopo aver violato il divieto di dimora imposto per atti persecutori nei confronti dei vicini di casa.

Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di un pregiudicato di 42 anni. L’uomo, già sottoposto a una misura meno restrittiva, è stato raggiunto dal nuovo provvedimento che prevede i domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. La decisione è arrivata dopo che il soggetto, nonostante il divieto di dimora disposto dal mese di aprile, ha continuato a risiedere nel capoluogo e si è ripetutamente avvicinato alle persone offese.

Il profilo dell’arrestato e le accuse a suo carico

L’uomo arrestato è un pregiudicato, già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza. Era imputato per atti persecutori ai danni dei suoi vicini di casa, fatti per cui era stato condannato in primo grado a 1 anno e 10 mesi di reclusione. Nonostante la misura del divieto di dimora a Ragusa, l’uomo non si è mai allontanato dalla città, continuando a vivere nel capoluogo e a ignorare le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Le violazioni accertate e il nuovo provvedimento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le violazioni delle prescrizioni sono state accertate dagli agenti delle volanti durante i controlli di routine. L’uomo, infatti, è stato più volte sorpreso nei pressi delle persone offese, in aperta violazione del divieto di avvicinamento e di dimora. Tali comportamenti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Ragusa, che ha richiesto l’emissione di una misura cautelare più restrittiva.

L’intervento della Procura e la decisione del Tribunale

La Procura della Repubblica di Ragusa ha preso atto delle ripetute violazioni e ha inoltrato la segnalazione al Tribunale. Quest’ultimo ha quindi emesso un’ordinanza cautelare che dispone gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in sostituzione della precedente misura meno afflittiva. L’obiettivo è quello di garantire maggiore tutela alle vittime e impedire ulteriori episodi di atti persecutori.

IPA