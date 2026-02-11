Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e tre pistole sequestrate: queto il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato di Aprilia che ha portato alla luce un caso di detenzione illegale di arma da fuoco e omessa custodia. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, è stato trovato in possesso di una pistola Beretta rubata, mentre altre due armi sono state sequestrate per irregolarità amministrative. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, come comunicato dalla Polizia di Stato.

Un arresto ad Aprilia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione si è svolta nell’ambito di una più ampia intensificazione dei controlli sul territorio finalizzata alla prevenzione dei reati. Gli agenti della Polizia di Stato di Aprilia (Latina) hanno eseguito una perquisizione presso il domicilio di un soggetto già conosciuto per precedenti in materia di stupefacenti. Durante la perquisizione gli operatori hanno scoperto una pistola Beretta calibro 7,65, risultata rubata in un appartamento a Velletri nel 2015.

L’arma era stata accuratamente nascosta all’interno di un calzino, a sua volta riposto in un vecchio vaso situato in un vano della sala da pranzo. Insieme alla pistola gli agenti hanno rinvenuto due caricatori e 40 cartucce calibro 380. Il ritrovamento ha permesso di ricostruire la provenienza dell’arma, che era stata denunciata come rubata a Velletri nel 2015.

Sequestrate altre due pistole per omessa custodia

Oltre all’arma rubata, durante l’operazione sono state sequestrate altre due pistole legalmente detenute dalla compagna non convivente dell’arrestato.

Tuttavia le armi sono state sottoposte a sequestro per omessa custodia e omessa comunicazione del cambio di indirizzo all’Autorità di Pubblica Sicurezza, in conformità alla normativa vigente. Il provvedimento si è reso necessario per garantire il rispetto delle regole sulla detenzione e la circolazione delle armi.

L’impegno nel contrasto alla detenzione illecita di armi

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Aprilia testimonia l’attenzione costante delle forze dell’ordine nel contrastare la detenzione e la circolazione illecita di armi.

L’attività di controllo e prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio, come sottolineato dalla stessa Polizia nel comunicato ufficiale.

L’uomo arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina per le procedure di rito. Si ricorda che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, per l’indagato vige la presunzione di innocenza, come previsto dalla legge.

