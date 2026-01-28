Pregliasco dice quali farmaci prendere per curare l'influenza K, sono gli antivirali Oseltamivir e Zanamivir

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’influenza K continua a colpire, anche se il picco epidemico sembra ormai superato. Gli esperti, tuttavia, ritengono che la coda dell’ondata influenzale potrebbe protrarsi fino alla fine di febbraio. Il virologo Fabrizio Pregliasco ricorda che esistono due farmaci antivirali specifici che possono essere utili, se somministrati dietro preciso consiglio medico: si tratta di Oseltamivir e Zanamivir. I numeri dei contagi restano elevati: i casi complessivi potrebbero raggiungere almeno 14 milioni, in linea con la stima iniziale.

Influenza K, i contagi continuano

Freddo e umidità favoriscono ancora la diffusione dei contagi della variante K e molte persone continuano ad ammalarsi.

Di fronte a un’influenza che quest’anno ha avuto effetti più importanti sulla salute, cresce la domanda su come curarsi e se esistano farmaci in grado di ridurre rapidamente i sintomi.

ANSA

Il virologo Fabrizio Pregliasco, come detto, conferma che esistono due medicinali antivirali specifici ed efficaci contro il virus dell’influenza K.

Oseltamivir e Zanamivir sono farmaci antivirali specifici per l’influenza. Vengono utilizzati soprattutto nei casi più impegnativi, cioè nelle forme gravi della malattia. Si tratta di medicinali di fascia C, quindi a pagamento, e non rientrano tra i farmaci da banco.

Pregliasco sottolinea che questi antivirali sono efficaci e permettono di ridurre più velocemente sintomi come tosse e raffreddore.

In alcuni Paesi, come il Giappone, l’uso di questi farmaci è particolarmente diffuso, anche perché l’attenzione verso le problematiche legate all’influenza è alta. C’è da ricordare, però, che per motivi culturali in Giappone un naso che cola porta a stigma sociale (Meiwaku, ovvero “rendersi molesti al prossimo”) e che chi si assenta dal lavoro per motivi di salute viene considerato poco aziendalista (non rispettare il Kumi, ovvero “il gruppo, la squadra”).

Farmaci antivirali contro l’influenza K

In linea generale, Oseltamivir e Zanamivir devono essere assunti all’inizio dei sintomi, per un ciclo di cinque giorni, due volte al giorno. Non sono facilmente reperibili in farmacia e possono essere ottenuti solo con prescrizione medica. Non si tratta quindi di farmaci di automedicazione, come l’aspirina. Il ruolo del medico è essenziale sia per la prescrizione che per le indicazioni in merito alla posologia.

Influenza e antibiotici, quando sono indicati

Un pessimo vizio, purtroppo piuttosto diffuso, è quello di ricorrere all’antibiotico ai primi starnuti. L’antibiotico non va assolutamente assunto nella fase iniziale dell’influenza. Le forme respiratorie, nel 99% dei casi, hanno un’origine virale e non batterica. Dunque l’antibiotico è inutile. L’uso dell’antibiotico è possibile solo dopo una visita medica e la prescrizione qualora il medico lo ritenga necessario.

Questo avviene nel caso in cui la sintomatologia non migliori dopo 3-4 giorni oppure quando, dopo un iniziale miglioramento dovuto allo spegnimento dell’infezione virale, subentra una sovrainfezione batterica. In queste situazioni i sintomi peggiorano o tornano ad aggravarsi: la tosse passa da secca e virale a produttiva e batterica. Anche in questo caso è sempre necessaria la valutazione del medico.

Come curare l’influenza K

L’approccio corretto all’influenza resta quello dell’automedicazione responsabile: si utilizzano i farmaci sintomatici per attenuare i disturbi senza azzerarli, così da poter seguire l’andamento naturale della malattia. Antitosse, antinfiammatori e antifebbrili vanno assunti in base all’intensità dei sintomi, evitando l’uso improprio di farmaci che richiedono una prescrizione.

E, soprattutto, mai utilizzare gli antibiotici a sproposito: il prezzo futuro, in termini di salute, potrebbe essere assai alto. L’antibiotico-resistenza ormai è riconosciuta come una emergenza sanitaria globale.

Influenza K e bambini

Di recente una polemica ha coinvolto Federica Pellegrini e Matteo Giunta. I due hanno definito “pezzi di m…” quei genitori che portano i bambini all’asilo con la febbre.

Mattino Cinque ha raccolto il parere del professor Giuseppe Banderali, Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’ASST Santi Paolo e Carlo.

“Laddove ci sia una situazione di prevedibilità, cioè laddove ho mio figlio malato, allora per il suo bene e per il bene degli altri è preferibile che il bambino non frequenti la comunità”, ha commentato il medico.

“È giusto pensare in primis ai nostri figli, ma anche agli altri bambini che frequentano la comunità. Ci sono bambini fragili che possono avere rischi di ammalarsi di malattie che possono determinare delle situazioni cliniche più dolorose, più difficili”, ha aggiunto.