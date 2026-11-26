Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il virologo Fabrizio Pregliasco lancia l’allarme sulla crescita delle infezioni respiratorie acute in Italia, già salite a circa 487 mila casi settimanali secondo l’ultimo bollettino RespiVirNet. Con il brusco calo delle temperature previsto tra fine novembre e inizio dicembre, l’esperto raccomanda la vaccinazione antinfluenzale e l’uso delle mascherine in presenza di sintomi.

L’allarme di Pregliasco sulle infezioni respiratorie

Le infezioni respiratorie acute tornano a crescere in Italia e potrebbero subire una nuova accelerazione con l’ondata di freddo in arrivo tra fine novembre e inizio dicembre. A lanciare l’avvertimento è Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università Statale di Milano, commentando i dati del bollettino RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità.

Nella settimana dal 9 al 15 novembre 2026 si stimano circa 487 mila casi complessivi, in aumento del 2,5 per cento rispetto ai 475 mila della rilevazione precedente, con un’incidenza pari a 8,66 casi ogni mille assistiti che sfiora quota 28 per mille nei bambini fino a quattro anni.

“Con il freddo passiamo più tempo insieme al chiuso e, se gli ambienti sono poco ventilati, i virus respiratori si trasmettono più facilmente. Quanto cresceranno i contagi e quando arriverà il picco dell’influenza lo capiremo dai prossimi bollettini, presumibilmente tra Natale e metà gennaio”, ha spiegato il virologo.

L’invito alla vaccinazione antinfluenzale

L’analisi dei campioni clinici raccolti dalla rete di sorveglianza mostra la presenza simultanea di diversi agenti patogeni stagionali.

Nelle ultime rilevazioni i rinovirus, spesso responsabili del comune raffreddore, rappresentano il 19,8 per cento delle positività, seguiti dal Sars-CoV-2 al 7,9 per cento e dai virus influenzali al 6,5 per cento.

Di fronte a questo quadro epidemiologico, Pregliasco richiama l’importanza di sfruttare questa fase dell’autunno per immunizzarsi prima dell’impennata dei contagi invernali: “È proprio in questa fase che conviene vaccinarsi contro l’influenza, soprattutto per chi ha almeno 60 anni, per le donne in gravidanza e per chi convive con patologie croniche”.

L’uso delle mascherine e le regole per limitare i contagi al chiuso

Oltre alla profilassi vaccinale, lo specialista insiste sui comportamenti quotidiani indispensabili per frenare la circolazione virale negli ambienti domestici e lavorativi durante i mesi freddi.

Ricambiare regolarmente l’aria nelle stanze riscaldate, curare l’igiene delle mani ed evitare luoghi affollati quando compaiono tosse, raffreddore o febbre restano misure essenziali.

Per proteggere le categorie vulnerabili l’esperto indica due azioni immediate: “Arieggiare i locali e indossare una mascherina se si hanno sintomi e si deve stare a contatto con persone fragili sono due gesti concreti per ridurre il rischio di trasmissione”.