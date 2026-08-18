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È di una denuncia e oltre 2.000 euro sottratti il bilancio di un’indagine dei Carabinieri di Sospiro che ha portato all’identificazione di una donna di 41 anni, accusata di appropriazione indebita e indebito utilizzo di strumenti di pagamento ai danni di un pensionato. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia della vittima, un uomo di 76 anni, che aveva segnalato la sparizione dei propri documenti e movimenti sospetti sul suo conto.

Le indagini dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio quando il pensionato si è accorto della mancanza dei suoi documenti personali e di alcune somme di denaro dal suo conto postale. L’uomo, residente nella zona di Sospiro, ha quindi deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, presentando una denuncia formale che ha dato il via alle indagini.

La ricostruzione dei fatti

Gli accertamenti condotti dai militari dell’Arma hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto emerso, tra l’8 maggio e il 12 maggio scorsi, la donna si sarebbe impossessata della carta d’identità, del libretto postale e della tessera Postamat del pensionato. Utilizzando questi strumenti, avrebbe effettuato una serie di prelievi fraudolenti presso lo sportello ATM dell’ufficio postale di Bonemerse.

I prelievi illeciti e l’ammontare sottratto

Nel corso di cinque giorni, la quarantunenne è riuscita a prelevare indebitamente la somma complessiva di 2.116,25 euro dal conto del pensionato. I prelievi sono stati effettuati in modo sistematico e ripetuto, sfruttando la disponibilità della tessera Postamat sottratta alla vittima.

Il ruolo delle telecamere di sicurezza

Determinante per la soluzione del caso si è rivelata l’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato presso la filiale di Poste Italiane di Bonemerse. I frame estrapolati dalle telecamere hanno immortalato la donna mentre effettuava le operazioni illecite allo sportello bancomat, fornendo così una prova inequivocabile della sua responsabilità.

L’identificazione e la denuncia

Grazie alle prove raccolte, i Carabinieri sono riusciti a identificare con certezza l’autrice dei prelievi fraudolenti. La donna è stata quindi denunciata in stato di libertà e segnalata tempestivamente all’Autorità Giudiziaria competente. I reati ipotizzati a suo carico sono appropriazione indebita e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

IPA