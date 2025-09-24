Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Venti giorni di sospensione della licenza di un noto locale di Premariacco, in provincia di Udine, dopo i gravi episodi avvenuti tra il 4 e il 5 luglio 2025. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza pubblica, dopo che due giovani ragazze sono rimaste coinvolte in una rissa e in un caso di violenza sessuale nei pressi del locale.

Il provvedimento della Questura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Udine ha applicato l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sospendendo per venti giorni la licenza di somministrazione e di pubblico spettacolo del locale di Premariacco. Il provvedimento è stato notificato al gestore nella giornata odierna, a seguito di una serie di eventi che hanno messo a rischio l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

La notte del 4 luglio: rissa e violenza sessuale

La vicenda ha avuto inizio la sera del 4 luglio 2025, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento di una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri presso il locale, dove era in corso un evento con musica e ballo. All’arrivo dei militari, un addetto alla sicurezza ha riferito che la rissa tra alcuni avventori era già stata sedata e che le persone coinvolte erano state allontanate dall’area.

Nello stesso contesto, l’addetto alla sicurezza ha segnalato la presenza di due persone ritenute responsabili di una violenza sessuale avvenuta poco prima nei pressi del locale, ai danni di una ragazza minorenne. La giovane ha confermato quanto accaduto e ha riconosciuto immediatamente i presunti autori della violenza, che sono stati successivamente denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Il secondo episodio: abuso di alcolici e ricovero in ospedale

La notte successiva, il 5 luglio 2025, un altro episodio ha aggravato la situazione del locale. Un’altra ragazza, anch’essa minorenne, si è sentita male dopo aver assunto una quantità eccessiva di alcolici all’interno del locale. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da rendere necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso.

Motivazioni e finalità della sospensione

La sospensione della licenza, come sottolineato dalla Questura, è stata adottata con finalità preventiva e non punitiva. L’obiettivo è quello di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, soprattutto in considerazione della presenza di minori tra i frequentatori del locale e della gravità dei fatti accaduti.

Il provvedimento mira a evitare il ripetersi di episodi simili e a sensibilizzare i gestori dei locali pubblici sull’importanza di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli avventori, in particolare dei più giovani.

Le reazioni della comunità e delle istituzioni

La decisione della Polizia di Stato ha suscitato un ampio dibattito nella comunità di Premariacco e nella provincia di Udine. Molti cittadini hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei locali notturni e per il crescente fenomeno dell’abuso di alcol tra i giovani. Le istituzioni locali hanno ribadito la necessità di rafforzare i controlli e di promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte ai gestori e agli utenti dei locali pubblici.

Il caso ha riportato l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della collaborazione tra forze dell’ordine, amministratori locali e operatori del settore per garantire un divertimento sicuro e responsabile.

Le indagini e le conseguenze per i responsabili

Le indagini relative alla violenza sessuale sono ancora in corso. I due presunti responsabili sono stati denunciati e l’Autorità Giudiziaria sta valutando le eventuali misure cautelari da adottare nei loro confronti. Nel frattempo, la Questura ha invitato tutte le parti coinvolte a collaborare per fare piena luce sui fatti e per prevenire ulteriori episodi di reato nei locali pubblici.

Per quanto riguarda l’episodio di abuso di alcolici, le autorità stanno verificando il rispetto delle normative sulla somministrazione di bevande alcoliche ai minori e valutando eventuali responsabilità a carico del gestore del locale.

IPA