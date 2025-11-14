Premi giornalieri Lotteria Italia 2025, come controllare qual è il biglietto vincente e come partecipare

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Premi da 10mila a i 20mila euro in attesa dell’estrazione milionaria dell’Epifania. Come da tradizione all’avvicinarsi della fine dell’anno, è tornata anche nel 2025 la Lotteria Italia, l’unica lotteria nazionale con milioni di euro di montepremi. I biglietti che si aggiudicheranno i premi finali saranno estratti il 6 gennaio, ma nel frattempo Stefano De Martino svela ogni sera durante Affari Tuoi i tagliandi giornalieri vincenti.

I premi giornalieri

Nella serata del 13 novembre la trasmissione del prime time di Rai 1 non è andata in onda, per fare spazio alla partita valida per le qualificazioni mondiali di calcio Italia-Moldavia, ma, come avviene dal 28 settembre, sono stato assegnati i 10mila euro in palio, a un biglietto vincente acquistato a Pineto, in provincia di Teramo (numero E218477)

Comprando il tagliando di 5 euro della Lotteria Italia, nelle ricevitorie o altri rivenditori abilitati, sia fisici sia online, i partecipanti potranno infatti vincere i premi giornalieri, oltre a partecipare all’estrazione finale del 6 gennaio.

ANSA

L’estrazione finale della Lotteria Italia nella puntata speciale di Affari Tuoi dello scorso 6 gennaio

Fino al 19 dicembre 2025 i premi giornalieri hanno un valore di 10mila euro, dal 21 al 26 dicembre 2025 la somma salirà a 20mila euro.

Come partecipare alla Lotteria Italia 2025

Per partecipare alla Lotteria Italia, una volta acquistato il biglietto, il giocatore dovrà grattare sulla scritta “Scopri il codice e il Qr Code”, la combinazione di 10 cifre, che dovrà essere inserita nel sito dedicato per registrare il proprio tagliando, entro e non oltre le ore 23.59 del 14 dicembre 2025.

Le stesse operazioni valgono per i ticket online, in alternativa è possibile inquadrare il Qr Code con la fotocamera del proprio smartphone.

Come vedere se il biglietto è vincente

Oltre a essere comunicati ogni sera durante la trasmissione televisiva di Rai 1 “Affari Tuoi”, è possibile trovare l’elenco dei codici dei biglietti vincenti sul sito ufficiale dell’Agenzia Dogane e Monopoli e sull’App My Lotteries.

Per incassare il premio è necessario conservare il tagliando e presentarlo integro e originale con un documento d’identità e il codice fiscale presso una filiale Intesa Sanpaolo o presso l’Ufficio Premi Lotterie Nazionali di Roma (viale del Campo Boario 56/D, Roma), se cartaceo, o, in caso di ticket digitale, la somma deve essere riscossa dall’intestatario del conto gioco, presentando promemoria di gioco, documento d’identità valido e codice fiscale negli stessi punti autorizzati.