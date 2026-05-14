Premio Carlo Magno a Mario Draghi, il significato del riconoscimento all'ex premier e il valore della medaglia

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Mario Draghi ha ricevuto il Premio Carlo Magno 2026 ad Aquisgrana per il suo contributo all’Europa e alla stabilità dell’euro, un riconoscimento prestigioso dal grande valore sia morale che economico. Nel suo discorso ha lanciato un duro allarme sul futuro dell’Unione Europea: “Per la prima volta a memoria d’uomo, siamo soli”, chiedendo più integrazione politica e autonomia strategica.

Cos’è il premio Carlo Magno

È uno dei riconoscimenti più prestigiosi d’Europa, assegnato ogni anno a personalità che hanno contribuito in maniera decisiva all’integrazione continentale.

L’ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex presidente del Consiglio italiano Mario Draghi è stato insignito del Premio Carlo Magno “per l’opera di una vita”, in particolare per il ruolo avuto nella difesa dell’euro e nella gestione delle crisi economiche europee.

ANSA

La cerimonia si è svolta nella storica Cappella Palatina di Aachen, luogo simbolo del Sacro Romano Impero e della figura di Carlo Magno. Presenti numerosi leader europei, tra cui il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il Premio Carlo Magno, istituito nel 1950, è considerato il massimo riconoscimento politico europeo. In passato è stato assegnato a figure come Winston Churchill, Angela Merkel, Emmanuel Macron e Papa Francesco. Oltre al valore morale, il premio prevede anche una dotazione economica di un milione di euro destinata a sostenere iniziative e progetti europei, in sostituzione del premio “simbolico” in denaro di 5000 euro, abolito dall’edizione 2025.

Le motivazioni

Nel motivare il conferimento del premio a Draghi, la fondazione del Karlspreis ha ricordato il suo contributo alla stabilità finanziaria europea, soprattutto durante la crisi del debito sovrano del 2012, quando da presidente della BCE pronunciò il celebre “Whatever it takes”, considerato decisivo per salvare l’euro.

Ma il momento più importante della giornata è stato il discorso pronunciato da Draghi, un intervento politico molto duro sul futuro dell’Europa e sulle nuove sfide globali. L’ex premier ha descritto un continente entrato in una fase storica completamente diversa rispetto al passato.

“Per la prima volta a memoria d’uomo, siamo soli” ha detto Draghi parlando della situazione geopolitica europea. “Il mondo che un tempo aiutava l’Europa a generare prosperità non esiste più. È diventato più duro, più frammentato e più mercantilista”.

Il messaggio di Mario Draghi

Nel suo intervento Draghi ha lanciato un messaggio molto chiaro sugli Stati Uniti e sul nuovo equilibrio internazionale. “Dall’altra parte dell’Atlantico, non possiamo più dare per scontato che i custodi dell’ordine del dopoguerra restino impegnati a preservarlo” ha ricordato, riferimento diretto al progressivo disimpegno americano dalla sicurezza europea e alle tensioni economiche tra Washington e Bruxelles.

L’ex presidente della BCE ha criticato anche la Cina, accusata di alterare gli equilibri economici globali: “Sta generando eccedenze industriali su una scala che il mondo non può assorbire senza svuotare la nostra stessa base produttiva. E sta sostenendo direttamente il nostro avversario, la Russia”.

Nel discorso pronunciato ad Aquisgrana, Mario Draghi ha sostenuto che l’attuale struttura dell’Unione Europea non sia più adeguata ad affrontare le sfide geopolitiche ed economiche contemporanee. “Le decisioni che l’Europa deve prendere non possono più essere contenute dentro il quadro istituzionale che abbiamo ereditato”.