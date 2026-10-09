Premio Nobel per la Pace 2026 a Navi Pillay nonostante le pressioni di Trump, accusò Israele di genocidio

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La giurista sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay è la vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2026, assegnatole venerdì 9 ottobre 2026. Una scelta di altissimo valore simbolico e politico da parte del Comitato Nobel norvegese, giunta in un momento di profonde tensioni internazionali e a poche ore dalle dure dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ancora una volta aveva rivendicato per sé il riconoscimento. Il percorso della magistrata unisce la difesa dei diritti umani durante l’apartheid (tra i suoi assistiti vi fu anche Nelson Mandela) al servizio come giudice nei più importanti tribunali internazionali del nostro tempo. In veste di presidente della Commissione d’inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sul territorio palestinese occupato, Navi Pillay aveva denunciato apertamente le azioni di Israele a Gaza, definendole un vero e proprio genocidio.

Perché è stato conferito il Nobel per la Pace 2026 proprio a Navi Pillay

Come sottolineato nel comunicato ufficiale di assegnazione, la motivazione del Comitato per il Nobel si inserisce in un contesto globale in cui il sistema del diritto internazionale si trova sotto forte pressione e le sue istituzioni subiscono attacchi continui.

La reazione di Pillay dopo il riconoscimento

Chi è Navi Pillay: dalla lotta all’apartheid alla guida della Commissione ONU

Navi Pillay vanta una carriera decennale spesa nella tutela dello Stato di diritto e della giustizia globale: nel 2025, da presidente della Commissione d’inchiesta internazionale indipendente dell’ONU, ha criticato duramente le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza.

“La Commissione stabilisce che Israele è responsabile della commissione di un genocidio a Gaza. È evidente che sussiste l’intento di distruggere i palestinesi di Gaza attraverso atti che soddisfano i criteri stabiliti nella Convenzione sul genocidio”, aveva dichiarato Pillay.

Il tweet di Francesca Albanese

Su X, Francesca Albanese si è congratulata con la vincitrice del premio Nobel: “Che questa giustizia abbia inizio in Palestina“.

Il contrasto con Donald Trump e le sue dichiarazioni alla vigilia dell’assegnazione

L’assegnazione del Nobel a Navi Pillay rappresenta anche un’altra sconfitta per Donald Trump, che da anni punta a ottenere il riconoscimento (già nel 2025 gli era stata preferita la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado).

Soltanto due giorni prima, il 7 ottobre 2026, il presidente Usa aveva dichiarato ai giornalisti di meritare il Premio, manifestando forti dubbi sull’orientamento del comitato di Oslo.

“Non so quale sarà la loro decisione, hanno la reputazione di non darlo a persone come me”, aveva dichiarato il tycoon.

Il Comitato Nobel ha replicato ricordando con forza che “il diritto e la giustizia devono prevalere sulla politica di potenza”, premiando l’impegno costante di Pillay nel garantire il rispetto delle norme internazionali e la risoluzione non violenta dei conflitti.