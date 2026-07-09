Premio Strega 2026 a Michele Mari con "I convitati di pietra" dopo la polemica per le frasi su Michela Murgia

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Michele Mari è il vincitore del Premio Strega 2026. Il suo giallo I convitati di pietra (Einaudi) ha ottenuto il riconoscimento letterario più prestigioso d’Italia al termine della finale ospitata eccezionalmente in piazza del Campidoglio a Roma, scelta per celebrare gli 80 anni della kermesse. Una vittoria annunciata per molti, ma comunque giunta al termine di una corsa sostanzialmente a due con Matteo Nucci e il suo Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli). Il tutto nonostante le polemiche che nelle settimane precedenti avevano coinvolto Mari per alcune frasi attribuitegli su Michela Murgia durante una tappa dello Strega Tour.

Con quanti voti Mari ha vinto il Premio Strega 2026

Il risultato finale ha confermato i pronostici della vigilia. Mari guidava infatti già la classifica dopo la selezione della sestina e aveva conquistato nelle settimane precedenti anche il Premio Strega Giovani, ripetendo la doppietta riuscita l’anno scorso ad Andrea Bajani.

Lo scrittore milanese ha ottenuto 190 voti, distaccando Matteo Nucci detentore di 152 preferenze. Più indietro invece gli altri finalisti: Bianca Pitzorno con La sonnambula (84 voti), Alcide Pierantozzi con Lo sbilico (78 voti), Teresa Ciabatti con Donnaregina (75 voti) ed Elena Rui con Vedove di Camus (64 voti).

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L’ironia di Mari: “Non so sorridere”

Sul palco del Campidoglio, l’autore ha ringraziato i lettori con il suo consueto humour: “Voglio ringraziare prima di tutto i lettori, quelli che mi hanno sostenuto e anche quelli che non lo hanno fatto”.

Mari ha poi scherzato sulla propria proverbiale serietà: “Non so tecnicamente sorridere”. Poi ha chiamato accanto a sé la moglie e i figli per il brindisi con la tradizionale bottiglia di Liquore Strega.

La serata, trasmessa in diretta su Rai 3, ha visto la partecipazione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, tornato alla finale dopo l’assenza dello scorso anno, e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Le polemiche sulle frasi su Michela Murgia

La vittoria di Michele Mari arriva dopo settimane segnate anche dalle polemiche. Durante una tappa dello Strega Tour, infatti, era emerso il racconto di un acceso confronto con Teresa Ciabatti, nato in seguito ad alcune frasi attribuite allo scrittore nei confronti della compianta Michela Murgia.

La vicenda aveva acceso un ampio dibattito, nel mondo intellettuale e non solo, con Mari che aveva successivamente diffuso una breve nota di scuse, respingendo però alcune ricostruzioni circolate nei giorni successivi.

La polemica non ha tuttavia inciso sull’esito del premio. Lo stesso autore, nel breve discorso pronunciato dopo la vittoria, ha evitato qualsiasi riferimento diretto all’accaduto, limitandosi a definire quello appena concluso “un tour piuttosto impegnativo, per usare un eufemismo“.

Un ricordo di Michela Murgia è invece arrivato dal palco attraverso Teresa Ciabatti, che ha voluto rendere omaggio alla scrittrice sarda definendola “una delle più grandi intellettuali che abbiamo mai avuto” e ricordandone “l’impeto, la tenacia e il coraggio”.

Chi è Michele Mari

Nato a Milano il 26 dicembre 1955, Michele Mari è figlio del designer Enzo Mari e di Gabriela Ferrario, conosciuta anche come Lela Mari, illustratrice e scrittrice. Per molti anni, fino al 2020, ha insegnato Letteratura italiana all’Università Statale di Milano.

L’esordio nella narrativa risale al 1989 con Di bestia in bestia, romanzo che fin da subito evidenzia le caratteristiche destinate a contraddistinguere tutta la sua produzione: una lingua ricercata, il gusto per il fantastico e numerosi richiami alla grande tradizione letteraria.

Negli anni successivi pubblica opere diventate punti di riferimento della narrativa italiana contemporanea, tra cui Euridice aveva un cane, Tu, sanguinosa infanzia, Rosso Floyd, dedicato al mito dei Pink Floyd e di Syd Barrett, Roderick Duddle, Leggenda privata, memoir incentrato sul difficile rapporto con il padre, e Tutto il ferro della Torre Eiffel, premiato con il Bagutta.

La sua narrativa si distingue per la continua contaminazione tra autobiografia, letteratura fantastica, avventura, horror e sperimentazione linguistica. Elementi che ne hanno fatto uno degli autori più apprezzati dalla critica italiana.