Premio Strega, Michele Mari resta in gara dopo l'attacco a Michela Murgia: per la Fondazione "conta il libro"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Nessuna esclusione, nessun castigo: lo scrittore Michele Mari resta tra i finalisti del Premio Strega 2026. A sciogliere ogni ipotesi in merito ad una esclusione di Mari è direttamente la Fondazione Bellonci. Con una nota viene fatto sapere che il regolamento rende impossibile cacciare dalla finale uno degli autori in corsa per le sue dichiarazioni. Mari, nel corso di un colloquio privato, aveva espresso giudizi poco lusinghieri su Michela Murgia. La palla ora passa ai giurati.

Premio Strega, Michele Mari e le frasi su Michela Murgia

Il caso Mari è esploso dopo le frasi considerate sessiste attribuite allo scrittore nei confronti di Michela Murgia e lo scontro con Teresa Ciabatti.

La conversazione si sarebbe svolta a bordo del pulmino degli scrittori finalisti diretto a Bisceglie giovedì 18 giugno. Mari avrebbe definito la scrittrice “intransigente e violenta perché era brutta“, aggiungendo che “con i suoi atteggiamenti aggressivi faceva pagare agli altri la sua bruttezza“.

ANSA

La ricostruzione

A raccogliere le frasi e a replicare è stata Teresa Ciabatti, anche lei in gara allo Strega con il libro Donnaregina. Ciabatti è stata amica di Michela Murgia fino agli ultimi giorni.

“Le tue considerazioni sono inaccettabili e sono parole che mi fanno molto male”, ha replicato la scrittrice. La conversazione è stata confermata al Corriere della Sera da altri presenti.

“Al momento eviterei di tornarci sopra per non rinfocolare le cose. Sono estremamente dispiaciuto di quanto è successo, non era mia intenzione offendere nessuno, tanto meno una persona scomparsa”, ha poi commentato Mari a Repubblica.

Cosa ha deciso la Fondazione Bellonci su Michele Mari

La Fondazione Bellonci, che insieme a Strega Alberti gestisce il Premio Strega, chiarisce che l’eventualità di escludere lo scrittore “non è consentita dal regolamento“.

“In primo luogo, perché la titolarità del Premio Strega, che la Fondazione gestisce con l’azienda Strega Alberti, appartiene ai 460 Amici della Domenica, che propongono i libri candidati e determinano insieme alle altre componenti della giuria l’opera vincitrice”.

“E poi, cosa ancora più importante, perché il Premio è una competizione tra opere. Per questa ragione, il regolamento prescrive che neppure l’autore, qualora abbia acconsentito a iscrivere la propria opera, possa ritirarsi dalla gara”.

“Gli scrittori si esprimono essenzialmente attraverso i loro libri e vorremmo che in questo momento la parola tornasse alla letteratura”, viene aggiunto.

La Fondazione ha comunque “ritenuto inopportune le frasi attribuite a Michele Mari”. Su Michele Mari, in corsa con il libro I convitati di pietra e fino ad oggi gran favorito, ora si esprimerà la giuria.