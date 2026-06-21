Premio Strega nel caos per le offese di Michele Mari a Michela Murgia, lo scrittore rischia l'esclusione

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Caos attorno al Premio Strega, dopo che è scoppiato un caso che ha coinvolto lo scrittore Michele Mari, favorito per la vittoria finale. Un’altra candidata, Teresa Ciabatti, ha puntato il dito contro il collega, affermando che, durante una chiacchierata informale, ha indirizzato parole offensive nei confronti di Michela Murgia, intellettuale scomparsa tre anni fa. Al momento, una delle ipotesi sul tavolo sarebbe l’esclusione dal concorso letterario di Mari.

Polemiche attorno al Premio Strega: cosa avrebbe detto Michele Mari su Michela Murgia

A riannodare i fili della vicenda è Il Corriere della Sera che riferisce che dopo lo scoppio delle polemiche attorno al Premio Strega si è creato il gelo.

Nessuno in questo momento ha voglia di parlare. Tutti sarebbero in attesa di capire che piega prenderà la faccenda e se i vertici della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che organizza il prestigioso riconoscimento letterario, prenderanno provvedimenti drastici nei confronti di Mari.

ANSA

L’episodio al centro della querelle si è verificato lo scorso giovedì 18 giugno, sul pulmino che viaggiava verso Bisceglie, in Puglia, in una delle oltre venti tappe del tour dei finalisti in giro per l’Italia.

A un certo punto Mari avrebbe iniziato a parlare di Michela Murgia. Secondo quanto raccontato da Ciabatti, grande amica della scrittrice scomparsa, il collega avrebbe detto che Murgia era “intransigente e violenta perché era brutta”. Tali esternazioni le avrebbe proferite mentre stava conversando con Elena Rui, anche lei finalista del Premio Strega.

“Con i suoi atteggiamenti aggressivi faceva pagare agli altri la sua bruttezza”, avrebbe aggiunto Mari, sempre rivolgendosi a Murgia.

“Le tue considerazioni sono inaccettabili e sono parole che mi fanno molto male”, avrebbe tuonato Ciabatti nell’udire quanto avrebbe dichiarato Mari.

La difesa di Mari

I fatti e le parole, riporta sempre il CorSera, sarebbero stati confermati da fonti che viaggiavano sul van. Quando la questione è diventata di dominio pubblico, Mari è finito al centro delle polemiche e ha preso una posizione pubblica, diffusa dalla sua casa editrice.

Lo scrittore si è difeso affermando di non avere mai parlato dell’aspetto estetico di Murgia, a differenza delle ricostruzioni trapelate. In particolare, ha sostenuto di avere “soltanto rievocato, in un contesto privato, un lontano episodio di reciproca incomprensione”.

La Fondazione Bellonci ha rimarcato di ritenere “ogni espressione denigratoria e ogni giudizio lesivo della dignità delle persone incompatibili con lo spirito del Premio Strega“.

Mari ha inoltre affermato di essersi chiarito con Ciabatti. Avendo sostenuto che si è trattato di “un’incomprensione”, non c’è stata alcuna scusa pubblica, tantomeno un’ammissione.

Valutata anche l’ipotesi dell’esclusione dello scrittore dal concorso

A questo punto la vicenda può svilupparsi in diverse direzioni. Mari potrebbe alla fine scusarsi pubblicamente e rimanere in gara. Se non lo farà, il Premio Strega potrebbe valutare di estrometterlo dal concorso. In ogni caso, non è detto che il regolamento permetta di escludere la sua opera.

I finalisti del Premio Strega: chi guida la classifica

Di seguito la sestina di finalisti del Premio Strega e la classifica provvisoria in base al numero di voti:

Michele Mari con 280 voti Matteo Nucci con 242 votiù Bianca Pitzorno con 195 voti Teresa Ciabatti con 184 voti Alcide Pierantozzi con 170 voti Elena Rui con 163 voti