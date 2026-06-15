Montorio al Vomano, sindaco Altitonante contro consigliera Nori: "Nemmeno parenti ti votano, prendi la scopa"
Le parole del primo cittadino contro la consigliera d'opposizione Alessandra Nori
Bufera su Fabio Altitonante, sindaco del comune teramano di Montorio al Vomano, dopo le frasi rivolte alla consigliera d’opposizione – e candidata sindaca – Alessandra Nori durante un acceso dibattito nella prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni amministrative. “Non ha preso neppure i voti dei parenti” e “prenda la scopa per imparare a fare qualcosa”, ha ripetuto il primo cittadino in Aula.