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Montorio al Vomano, sindaco Altitonante contro consigliera Nori: "Nemmeno parenti ti votano, prendi la scopa"

Le parole del primo cittadino contro la consigliera d'opposizione Alessandra Nori

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Bufera su Fabio Altitonante, sindaco del comune teramano di Montorio al Vomano, dopo le frasi rivolte alla consigliera d’opposizione – e candidata sindaca – Alessandra Nori durante un acceso dibattito nella prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni amministrative. “Non ha preso neppure i voti dei parenti” e “prenda la scopa per imparare a fare qualcosa”, ha ripetuto il primo cittadino in Aula.

Cantine Amadei

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