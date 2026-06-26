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È scattata una denuncia per rapina e atti persecutori a Catania, dove un 25enne è stato accusato di aver molestato e minacciato l’ex fidanzata, una 20enne, nei pressi di via Ingegnere. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, l’uomo avrebbe agito per costringere la giovane a riprendere i contatti con lui, arrivando a sottrarle con violenza il telefono cellulare.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in strada, nei pressi di via Ingegnere, dove la 20enne è stata avvicinata dal suo ex compagno. L’uomo avrebbe insistito affinché la ragazza lo sbloccasse sui social network e rispondesse alle sue chiamate. Al rifiuto della giovane, il 25enne avrebbe reagito con violenza, strappandole il telefono dalle mani e fuggendo tra le vie del centro cittadino.

Alcuni passanti, testimoni della scena, hanno prontamente allertato la Sala Operativa della Questura di Catania tramite il numero unico d’emergenza uno-uno-due. In pochi istanti, una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” è giunta sul posto, prestando assistenza alla vittima e accompagnandola in Commissariato per raccogliere la sua testimonianza e ricostruire l’accaduto.

Una relazione finita e l’inizio delle condotte persecutorie

Nel corso della denuncia, la giovane ha raccontato agli agenti che la relazione sentimentale con il 25enne era terminata dopo un anno, periodo durante il quale l’uomo avrebbe iniziato a manifestare comportamenti ossessivi e persecutori. La ragazza ha riferito di aver subito pesanti minacce, anche di morte, da parte dell’ex compagno. Tra le frasi intimidatorie pronunciate dall’uomo, la vittima ha ricordato: “Devi stare sotto ai miei piedi” e “Ti faccio ammazzare dai miei amici così non mi sporco le mani”.

La situazione sarebbe ulteriormente degenerata in almeno un’occasione, quando la 20enne sarebbe stata colpita ripetutamente sulle mani e sulla schiena con una cintura. L’uomo l’avrebbe inoltre avvertita che avrebbe fatto una brutta fine se si fosse rivolta alle forze dell’ordine. In un altro episodio, la giovane sarebbe stata minacciata con una pistola, aumentando il clima di terrore e intimidazione nei suoi confronti.

Le indagini e la perquisizione

Raccolti tutti gli elementi necessari, gli agenti del Commissariato hanno avviato le indagini e proceduto a una perquisizione presso l’abitazione del 25enne. Durante il controllo, è stata rinvenuta una pistola a salve priva del tappo rosso, elemento che ha contribuito a rafforzare il quadro accusatorio nei confronti dell’indagato.

Al termine delle indagini, il 25enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per rapina, in relazione alla sottrazione violenta del telefono della ex fidanzata, e per atti persecutori. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.

IPA