Eseguito un arresto per rapina a San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani). Un uomo è stato fermato con l’accusa di aver aggredito e derubato una donna di 86 anni in pieno giorno. L’operazione è stata resa possibile grazie alle immagini di videosorveglianza e alla tempestiva azione delle forze dell’ordine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia.

La dinamica della rapina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 4 ottobre 2025 in via Sapienza, nel comune di San Ferdinando di Puglia. La vittima, una donna di 86 anni, stava rientrando a casa quando è stata sorpresa alle spalle da un uomo che, senza esitazione, le ha sferrato un pugno alla testa per strapparle la borsa.

L’aggressore si è impossessato di denaro, documenti e di un telefono cellulare, fuggendo subito dopo a bordo di una Fiat Punto bianca. Alla guida dell’auto si trovava una complice, e insieme si sono dileguati verso la periferia della città con un bottino di circa 300 euro, oltre ai documenti e al cellulare sottratti alla vittima.

Le indagini e la svolta decisiva

Le indagini sono state avviate immediatamente dai militari della Stazione Carabinieri locale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia. Un elemento chiave per la risoluzione del caso è stato fornito dalle immagini di un impianto di videosorveglianza privato installato nelle vicinanze del luogo della rapina. I filmati hanno permesso di identificare con precisione l’abbigliamento indossato dall’autore del reato: una felpa verde acqua con cappuccio, pantaloni blu con una scritta bianca sulla gamba sinistra e un cappellino nero.

L’arresto del sospettato

Il dettaglio più sorprendente è emerso poche ore dopo il colpo. Alle 18:00 dello stesso giorno, il presunto rapinatore si è presentato spontaneamente presso la caserma dei Carabinieri per adempiere all’obbligo di firma, misura cui era già sottoposto per altre vicende giudiziarie. I militari hanno subito notato che l’uomo indossava gli stessi abiti immortalati dalle telecamere durante la rapina e che era arrivato a bordo della medesima autovettura utilizzata per la fuga.

Le prove raccolte e la custodia cautelare

Un’ulteriore conferma è arrivata dalla perquisizione del veicolo, che non risultava di proprietà dell’indagato. All’interno dell’auto è stato trovato un borsello contenente i documenti personali dell’uomo. Sulla base degli elementi raccolti, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia ha accolto la richiesta della Procura, emettendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del sospettato.

