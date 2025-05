Prende a pugni la moglie in ospedale a Bolzano e agli agenti dice: "Probabilmente ho un po' esagerato"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato a Bolzano per violenza domestica dopo aver aggredito brutalmente la moglie nei pressi dell’ospedale. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, alcuni giorni fa, diverse chiamate al numero unico 112 hanno segnalato un episodio di violenza nei pressi dell’ospedale San Maurizio. Un uomo è stato visto mentre colpiva violentemente una donna, facendola cadere a terra e trascinandola per i capelli, il tutto alla presenza dei loro tre figli minori.

Arresto e confessione

Le pattuglie della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono giunte rapidamente sul posto. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di fuggire a bordo della sua auto, ma è stato prontamente bloccato. In seguito, ha ammesso di aver esagerato, dichiarando: “…sì, probabilmente ho un po’ esagerato…”.

Condizioni della vittima

La vittima, soccorsa dagli agenti e dal personale sanitario, presentava evidenti segni di violenza sul volto e sul corpo. Ha riferito che l’aggressore era suo marito, dal quale era in fase di separazione. L’uomo, spazientito per dover accompagnare lei e una delle figlie in ospedale, è esploso in un impeto di ira violenta, come spesso accadeva in passato.

Denuncia e misure di protezione

La donna, accolta in un luogo sicuro, ha trovato il coraggio di denunciare il marito, dal quale subiva violenze fisiche e psicologiche da oltre dieci anni. In passato aveva ritirato una denuncia, ma l’uomo aveva continuato con i suoi comportamenti violenti, costringendola a trovare rifugio in un alloggio protetto.

Provvedimenti legali

L’aggressore, un 45enne di Bolzano, è stato dichiarato in arresto per atti persecutori e tradotto presso la Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica. Alla vittima è stato diagnosticato un trauma facciale con ecchimosi ed escoriazioni varie. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti dell’uomo la Misura di Prevenzione Personale dell’Ammonimento.

Dichiarazioni del Questore

Il Questore Sartori ha sottolineato che i maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori rappresentano un grave problema culturale. Ha evidenziato l’importanza della Polizia di Stato come parte di una rete di supporto per le vittime, composta da istituzioni, enti locali, centri antiviolenza e associazioni di volontariato, con l’obiettivo di aiutare le donne a difendersi e a denunciare le violenze subite.

