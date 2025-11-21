Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di Ancona l’ultimo caso di violenza domestica che ha portato all’emissione di un ammonimento nei confronti di un cinquantenne italiano, responsabile di maltrattamenti e aggressioni fisiche e verbali ai danni della compagna. La misura è stata disposta dal Questore dopo l’ennesimo episodio di violenza avvenuto nell’abitazione della coppia.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato adottato a seguito di una serie di comportamenti reiterati e gravi, culminati in un’aggressione fisica che ha richiesto l’intervento dei sanitari.

I fatti: un’aggressione culminata in ospedale

Secondo quanto riportato, l’ultimo episodio si è verificato durante un litigio tra il cinquantenne e la compagna, all’interno della loro abitazione. L’uomo avrebbe colpito ripetutamente la donna con schiaffi al volto, provocandole evidenti arrossamenti, escoriazioni, dolori al fianco, stato confusionale e vertigini. Le ferite riportate sono state tali da rendere necessario il trasporto della vittima in ospedale per ricevere le cure mediche del caso.

Il provvedimento del Questore

Alla luce della gravità dei fatti e della loro natura sistematica, il Questore di Ancona ha deciso di emettere un ammonimento nei confronti dell’uomo. Tale misura di prevenzione mira a interrompere la spirale di maltrattamenti e a tutelare la vittima, invitando il destinatario a rispettare la legge e a non reiterare comportamenti simili in futuro.

Le conseguenze dell’ammonimento

La Polizia di Stato ha sottolineato che, qualora il soggetto già ammonito dovesse continuare a vessare la parte lesa, la sua condotta diventerebbe perseguibile d’ufficio, senza la necessità di una querela specifica da parte della vittima. Questo meccanismo rafforza la tutela delle persone coinvolte in episodi di violenza domestica e consente alle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente.

Strumenti di segnalazione e prevenzione

Nel comunicato viene inoltre ricordato che è possibile inviare segnalazioni anche tramite l’app ufficiale della Polizia di Stato, YouPol, disponibile gratuitamente per dispositivi Apple e Android. L’obiettivo è facilitare la denuncia di episodi di maltrattamenti, stalking e altre forme di violenza, offrendo alle vittime e ai testimoni uno strumento rapido e sicuro per chiedere aiuto.

I numeri degli ammonimenti

Dall’inizio dell’anno, il Questore Capocasa ha emesso 61 ammonimenti, di cui 36 per maltrattamenti in famiglia e 25 per stalking e casi di cosiddetto revenge porn. Questi dati evidenziano come il fenomeno della violenza domestica e delle altre forme di persecuzione sia ancora diffuso e richieda un costante impegno da parte delle istituzioni e della società civile.

IPA