Un episodio di violenza domestica è stato segnalato e fermato in tempo a Milano grazie al coraggio di un giovane cittadino che ha utilizzato l’applicazione YouPol per allertare la Polizia di Stato. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di riportare la calma e di emettere un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’aggressore.

Il coraggio del testimone e la segnalazione tramite YouPol

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta in strada a Milano, dove un giovane ha assistito a una lite tra due fidanzati. Nel corso della discussione, l’uomo ha colpito ripetutamente la compagna con schiaffi al volto, dando luogo a un episodio di violenza che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi.

Il giovane testimone, mostrando prontezza e senso civico, ha deciso di non restare indifferente di fronte alla scena. Ha scattato una foto dell’accaduto e l’ha inviata alla Polizia di Stato tramite l’applicazione YouPol, allegando una breve descrizione dei fatti. La segnalazione, effettuata in tempo reale, ha permesso agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di intervenire immediatamente sul posto.

L’intervento della Polizia e le conseguenze

Grazie alla tempestività della segnalazione, i poliziotti sono riusciti a raggiungere rapidamente il luogo dell’aggressione, riportando la calma e scongiurando il rischio di ulteriori atti di violenza. L’episodio è stato ricostruito grazie alla testimonianza del giovane, che ha fornito elementi utili per l’attività investigativa.

Il provvedimento di ammonimento

L’intervento della Polizia ha consentito al Questore di Milano di emettere, sulla base dell’istruttoria della Divisione Anticrimine, un provvedimento di Ammonimento per violenza domestica nei confronti dell’uomo responsabile dell’aggressione. Questo strumento, previsto dalla normativa vigente, svolge una funzione preventiva e dissuasiva, tutelando la vittima e offrendo percorsi di recupero per il maltrattante.

L’importanza della segnalazione e il ruolo dei cittadini

Il comportamento del giovane testimone è stato indicato come esempio di civiltà e responsabilità. La scelta di intervenire e di non voltarsi dall’altra parte ha dimostrato come il coraggio di un singolo cittadino possa fare la differenza nella prevenzione di episodi di violenza e nella tutela delle vittime.

L’ammonimento per violenza domestica: come funziona

L’ammonimento per violenza domestica può essere emesso dal Questore anche su segnalazione di terzi, come vicini di casa, familiari o passanti, attraverso il numero 1 1 2 NUE o tramite l’app YouPol. A differenza di altri ammonimenti, come quelli per stalking, revenge porn, bullismo e cyberbullismo, che richiedono l’istanza della vittima, quello per violenza domestica può essere attivato anche senza una denuncia diretta da parte della persona offesa. In ogni caso, viene garantito l’anonimato di chi effettua la segnalazione.

YouPol: uno strumento per la sicurezza

YouPol è un’applicazione gratuita che consente agli utenti di inviare segnalazioni alla Polizia di Stato riguardanti episodi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti e violenza domestica. Attraverso la piattaforma, è possibile trasmettere video, audio, immagini e testi in modo geolocalizzato, permettendo alle forze dell’ordine di intervenire con rapidità e precisione. Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima, offrendo così uno strumento efficace per chiunque assista a situazioni di pericolo o reato.

