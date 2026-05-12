Prende la moglie a martellate sul bus a Stroncone, fermato al bar: si era tolto il braccialetto elettronico

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stato catturato l’operaio di 42 anni di origini marocchine che sabato scorso ha preso a martellate la moglie 43enne mentre questa si trovava su un bus a Stroncone, in provincia di Terni. La donna, ridotta in fin di vita, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria di Terni con l’elisoccorso. L’uomo, invece, è fuggito, liberandosi del braccialetto elettronico che era costretto a indossare. Nelle scorse ore è stato fermato nei pressi di un bar, dopo aver fatto colazione.

Moglie presa a martellate su un bus a Stroncone: fermato il marito

Il 42enne, come riferisce l’ANSA, è stato rintracciato dai carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d’Italia con un ampio spiegamento di personale e mezzi.

In particolare, è stato bloccato poco dopo avere fatto colazione in un bar situato nella zona industriale di Stroncone. Nel locale ha anche chiesto di comprare un biglietto dell’autobus, lo stesso mezzo sul quale sabato scorso ha aggredito la moglie.

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La segnalazione dei titolari del bar e di alcuni clienti

A risultare decisiva per la cattura è stata la segnalazione dell’operaio effettuata dai titolari del bar e da alcuni clienti.

Nelle ultime ore la sua foto era circolata su WhatsApp e c’è chi lo ha riconosciuto, mettendosi poi in contatto con i carabinieri di Stroncone.

Da quanto ricostruito, il 42enne, dopo aver fatto colazione, ha pagato ed è uscito. Ed è a questo punto che i militari dell’Arma lo hanno intercettato lungo la strada.

Prima lo hanno identificato e poi bloccato, infine è stato sottoposto a fermo disposto dal pubblico ministero per tentato femminicidio pluriaggravato dalla crudeltà.

La ricostruzione dell’aggressione

Secondo quanto emerso dalle indagini, sabato scorso aveva preso a Terni un autobus di linea raggiungendo la periferia di Stroncone. Qui, a bordo del mezzo pubblico, era salita la moglie al termine del turno di lavoro come badante presso una famiglia della zona.

Sul bus è scattata la barbara aggressione con il martello dopo la quale la donna è stata ricoverata in rianimazione, mentre il marito si è dato alla fuga, togliendosi il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall’Autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie.

I due si erano sposati in Marocco e vivevano a Terni.