Prenotano da PizzAut e non si presentano, polemica sulla comitiva di 50 insegnanti: "Da nota sul registro"

PizzAut, la pizzeria inclusiva, ha subito un danno dopo che 50 insegnanti non si sono presentati al pranzo prenotato e non hanno annullato la tavolata. Nico Acampora ha denunciato l’episodio sui social, ricordando il valore educativo del progetto. Forte l’indignazione online, con docenti e utenti che condannano il gesto.

La denuncia di PizzAut

Tutta l’amarezza di Nico Acampora è riassunta nel messaggio che il fondatore di PizzAut ha affidato ai social, per denunciare il gruppo di 50 insegnanti che ha dato “buca” al ristorante di Monza dopo aver prenotato.

Il tavolo era stato confermato attraverso la piattaforma di prenotazione The Fork, con un messaggio aggiuntivo che specificava, addirittura, che gli insegnanti avrebbero potuto anche essere “più di 50”.

Peccato che poi i docenti non si sono presentati e non hanno nemmeno annullato la prenotazione, lasciando un danno economico considerevole per il locale.

La spiegazione degli insegnanti

Contattati poco prima dell’orario stabilito, gli insegnanti avevano comunicato che non sarebbero arrivati, senza però procedere con la disdetta ufficiale.

Alla richiesta di chiarimenti, i responsabili avevano sostenuto di aver provato a telefonare ad agosto, periodo in cui i locali erano chiusi. Ma i due ristoranti di Monza e Cassina de’ Pecchi non dispongono di linee telefoniche proprio per non disturbare i camerieri durante il servizio: l’unico strumento valido resta TheFork, che consente anche di cancellare le prenotazioni in pochi secondi.

Le critiche sui social

Acampora, pur evitando di rendere pubblico il nome dell’istituto scolastico coinvolto, ha commentato l’episodio con amarezza. “Meriterebbero una nota sul registro. Aspettiamo altri insegnanti, migliori di questi”.

Proprio per la missione educativa che caratterizza il progetto PizzAut, il gesto è stato giudicato ancor più grave da utenti e colleghi docenti. In tanti hanno segnalato la mancanza di rispetto per il lavoro, e il cattivo esempio trasmesso ai più giovani da parte degli insegnanti.

Alcuni colleghi hanno detto di provare “vergogna” e hanno lamentato la superficialità delle persone interessate, con la conseguenza di danneggiare tutta la categoria.

Non è un episodio isolato: in passato, al ristorante di Cassina de’ Pecchi, ben 150 prenotazioni erano state cancellate a poche ore dal servizio. In quell’occasione, però, il tam tam dei social permise di riempire i posti lasciati liberi, confermando la solidarietà dei clienti.