Preoccupa il ciclone Harry, può arrivare la peggiore burrasca degli ultimi anni: allerta per tre regioni

Il maltempo si abbatte sull’Italia dov’è in arrivo il ciclone Harry che potrebbe portare una delle peggiori burrasche degli ultimi anni. La Protezione Civile ha diramato per le prossime ore – e in particolare per le giornate del 19 gennaio e del 20 – l’allerta meteo di colore rosso in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria.

Maltempo in arrivo

L’Italia nella morsa del maltempo. Saranno giornate complicate di lunedì 19 gennaio e martedì 20. In previsione di forti piogge e raffiche di vento, la Protezione Civile ha disposto l’allerta rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria.

È in arrivo quello che è stato ribattezzato come “ciclone Harry” che porterà con sé vento di scirocco, mare grosso o molto grosso con onde fino a otto metri e piogge torrenziali, anche con carattere di nubifragio.

Il bollettino della Protezione Civile: allerta per Sardegna, Sicilia e Calabria

La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 in quanto “sono attese precipitazioni abbondanti e persistenti sulle due Isole Maggiori e sulla Calabria, con una ventilazione di scirocco che raggiungerà intensità di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate lungo le coste esposte”.

Come si legge nel bollettino diffuso, dal mattino di lunedì 19 gennaio ci si attende venti di burrasca, con intensificazione nella giornata di martedì, fino a burrasca forte con raffiche di tempesta.

Attese, inoltre, forti mareggiate lungo le coste esposte e il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale e con quantitativi cumulati molto elevati. Le autorità hanno raccomandato agli abitanti delle zone citate di limitare al minimo gli spostamenti mentre diverse scuole resteranno chiuse.

Il ciclone Harry

A causare questa condizione di allerta è il cosiddetto “ciclone Harry” che si abbatterà nelle prossime ore sull’Italia e ha portato alla disposizione dell’allerta rossa in Sardegna e arancione su Calabria e Sicilia. Questo ciclone mediterraneo, secondo i rilevamenti di 3bmeteo, avrà un impatto significativo in termini di precipitazioni ma porterà criticità anche maggiori per quanto riguarda venti, condizioni del mare e mareggiate: le onde potranno raggiungere anche gli 8 o i 9 metri. Secondo il portale specializzato, potrebbe crearsi la peggiore burrasca degli ultimi anni.

Si tratta di una macchina atmosferica particolarmente intensa che porterà nelle zone più a sud dello Stivale venti di scirocco fino a sessanta nodi, mare grosso o molto grosso e piogge torrenziali, anche con carattere di nubifragio.

Il ciclone Harry promette quindi precipitazioni estreme e intensi venti di scirocco, con raffiche che potranno raggiungere i 100 km/h, causando alte mareggiate. Come riporta Repubblica, su alcune zone della Sardegna, della Sicilia e della Calabria, potrebbero cadere in poche ore oltre 200 millimetri di pioggia, quanti ne cadono normalmente in più di due mesi.