Preoccupazione per Papa Leone XIV, l'amico di Prevost lancia l'allarme stress: "Lavora tanto, è dimagrito"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Papa Leone XIV starebbe lavorando molto e, secondo gli amici più stretti, si troverebbe sotto stress e avrebbe perso diversi chili. Mentre si prepara a compiere settant’anni, si sarebbe preso una pausa a Castel Gandolfo. Una pausa che servirà per iniziare a scrivere la sua prima enciclica.

Papa sotto stress

Chi lo conosce, come gli amici più stretti, dice che Papa Leone XIV si stia sottoponendo a un forte stress. Anche se è un “giovane” rispetto ai suoi predecessori, la mole di impegni rischia di sopraffarlo.

Secondo padre Moral, priore generale dell’Ordine degli Agostiniani: “L’ho visto non solo stanco, ma anche provato fisicamente. So che sta lavorando tanto, con ritmi sbalorditivi. È una persona instancabile e so che per carattere non si tira mai indietro. Ma ultimamente l’ho visto un po’ dimagrito”, ha raccontato al Messaggero.

ANSA Papa Leone XIV

Un dato positivo è che il Papa non ha mai abbandonato il suo sport preferito, ovvero il tennis. Non solo si sta facendo costruire un campo a Castel Gandolfo, ma in due mesi è riuscito a giocare un’ultima partita con il suo segretario personale, don Edgar.

Ha sempre dormito poco

Da una parte la preoccupazione, dall’altra abitudini dure a morire. Infatti l’amico Moral ricorda come lavorasse e lavori tutt’oggi dalla mattina alla sera.

“Me lo ricordo perché eravamo dirimpettai”, spiega, illustrando la sua giornata tipo. Quando era priore degli Agostiniani, prevedeva il primo entrare in cappella al mattino e restare a lavorare in stanza fino a notte fonda.

Riprova del lavoro pesante negli ultimi due mesi è il fatto che risponda a molti messaggi in piena notte, anche oltre le tre del mattino, probabilmente a fine giornata e prima di andare a dormire.

La pausa a Castel Gandolfo

In questi giorni il Papa si è preso una pausa. Lo ha fatto trasferendosi a Castel Gandolfo, uno dei primi esempi di differenza con Papa Francesco, che invece era sempre rimasto a Casa Santa Marta.

Il concetto di vacanza però non sarà quello di una vera pausa. Infatti il Papa continuerà a dire messa e a fare un giro nelle parrocchie vicine. Ma soprattutto inizierà a lavorare alla prossima enciclica.

Si tratterebbe della prima enciclica come Papa, un testo importante di cui non si conosce ancora il titolo. Sembra però che il Papa non sia ancora alla conclusione, ma debba strutturare la scaletta del testo. Ci sta lavorando, ma solo nei ritagli di tempo, come nelle lunghe nottate insonni.