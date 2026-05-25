Preparava un attentato a Reggio Emilia col coltello in centro, arrestato 22enne italiano sostenitore del Daesh

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un 22enne italiano è stato fermato con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. La polizia di Reggio Emilia e Bologna lo ha fermato prima che, secondo quanto riportato dal comunicato, il giovane si dirigesse in centro armato di coltello pronto a fare del male. È stato accompagnato in questura ed è emersa una rete di contatti con un presunto sostenitore dell’Isis. L’attentato sarebbe potuto accadere anche all’estero.

Arrestato un 22enne per terrorismo

La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano accusato di “arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale”. Aveva dichiarato di voler compiere un attacco armato di coltello nelle vie del centro di Reggio Emilia.

È stato così individuato e arrestato dai poliziotti della Digos. Gli investigatori avevano appreso che il giovane aveva raccontato di voler andare in centro città, dove era prevista anche un’importante partita di basket di livello nazionale, per fare del male alle persone.

Il 22enne era già noto alla polizia dal 2024, quando era stato arrestato in Germania, dove viveva con i propri familiari, per essersi dichiarato più volte sostenitore dello Stato islamico e di voler agire per suo conto.

Monitorato dal 2024: il percorso di recupero

A gennaio 2024 il 22enne era stato espulso dalla Germania, dove viveva con la famiglia, perché considerato “socialmente pericoloso”. Questo infatti aveva commesso alcuni reati, ma soprattutto si era dichiarato più volte sostenitore dello Stato islamico.

Il centro di salute mentale e i servizi socio-assistenziali l’avevano preso in carico e inserito in un circuito di assistenza per ottenere il pieno recupero.

Questo percorso però è stato interrotto a seguito di ulteriori segnalazioni e attività del giovane in chat di matrice terroristica.

È in carcere

A seguito di tutte queste informazioni, il gip di Reggio Emilia ha concordato e accolto le disposizioni della procura ed è scattato il carcere.

Infatti, dopo il fermo, il giovane è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia. La custodia cautelare è stata convalidata in mattinata.

Sull’episodio è intervenuta l’eurodeputata leghista Anna Cisint che ha dichiarato: “Servono tolleranza zero, controlli severi, espulsioni immediate per i soggetti pericolosi, chiusura di alcuni spazi di propaganda estremista e rafforzamento delle attività di intelligence e prevenzione”.