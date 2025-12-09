Presa a pugni dal compagno a Crispiano, così la figlia minorenne ha fatto arrestare l'uomo
A Crispiano un 49enne è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della compagna.
Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate a Crispiano (Taranto), dove un uomo di 49 anni è stato fermato dopo aver aggredito la compagna davanti alla figlia minorenne. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio del 6 dicembre, è stato interrotto grazie al tempestivo intervento dei militari, allertati dalla giovane testimone.
I fatti: una lunga storia di violenze mai denunciate
Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE, dopo che la figlia minorenne della coppia, spaventata dall’ennesima lite, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il clima di tensione all’interno della famiglia durava da tempo. L’uomo, che avrebbe problemi legati alla tossicodipendenza, avrebbe instaurato un ambiente fatto di offese e minacce sin dall’inizio della convivenza con la compagna, nel 2010. Nonostante la gravità degli episodi, nessuna denuncia era mai stata presentata fino al giorno dell’arresto.
L’aggressione del 6 dicembre
La situazione è degenerata nel pomeriggio del 6 dicembre, quando, durante una lite, l’uomo avrebbe insultato, minacciato e colpito la compagna, tutto davanti alla figlia minorenne. Nel tentativo di impedire alla donna di chiedere aiuto, le avrebbe sottratto il cellulare, per poi afferrarla al collo e colpirla con pugni al capo e al volto, rompendole gli occhiali.
L’intervento dei Carabinieri e l’arresto
La figlia, impaurita dalla violenza, ha immediatamente chiamato il 112 NUE. I militari dell’Arma sono intervenuti in pochi istanti, riuscendo a bloccare l’aggressione e a mettere in sicurezza la vittima. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.