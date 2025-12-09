Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate a Crispiano (Taranto), dove un uomo di 49 anni è stato fermato dopo aver aggredito la compagna davanti alla figlia minorenne. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio del 6 dicembre, è stato interrotto grazie al tempestivo intervento dei militari, allertati dalla giovane testimone.

I fatti: una lunga storia di violenze mai denunciate

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE, dopo che la figlia minorenne della coppia, spaventata dall’ennesima lite, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il clima di tensione all’interno della famiglia durava da tempo. L’uomo, che avrebbe problemi legati alla tossicodipendenza, avrebbe instaurato un ambiente fatto di offese e minacce sin dall’inizio della convivenza con la compagna, nel 2010. Nonostante la gravità degli episodi, nessuna denuncia era mai stata presentata fino al giorno dell’arresto.

L’aggressione del 6 dicembre

La situazione è degenerata nel pomeriggio del 6 dicembre, quando, durante una lite, l’uomo avrebbe insultato, minacciato e colpito la compagna, tutto davanti alla figlia minorenne. Nel tentativo di impedire alla donna di chiedere aiuto, le avrebbe sottratto il cellulare, per poi afferrarla al collo e colpirla con pugni al capo e al volto, rompendole gli occhiali.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

La figlia, impaurita dalla violenza, ha immediatamente chiamato il 112 NUE. I militari dell’Arma sono intervenuti in pochi istanti, riuscendo a bloccare l’aggressione e a mettere in sicurezza la vittima. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

