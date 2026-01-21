Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un esecizio pubblico di Crocetta del Montello (Treviso) è stato destinatario della sospensione della licenza per 7 giorni. Il luogo era abituale punto di incontro per soggetti pregiudicati e scenario di episodi che hanno messo a rischio l’ordine pubblico. Il provvedimento, adottato dal Questore di Treviso su proposta dei Carabinieri, è stato motivato dalla necessità di tutelare la sicurezza collettiva.

Licenza sospesa a un locale vicino Treviso

Il provvedimento di sospensione della licenza è stato emesso a seguito di una serie di controlli e interventi effettuati dall’Arma dei Carabinieri presso un bar di Crocetta del Montello.

Le verifiche hanno evidenziato come il locale fosse diventato un abituale ritrovo di persone con precedenti penali e di polizia, nonostante un precedente provvedimento di sospensione già adottato nel maggio dell’anno scorso dal Questore di Treviso.

Motivazioni e contesto della sospensione

La decisione di chiudere temporaneamente il bar non ha carattere sanzionatorio, ma è stata presa in via cautelare per prevenire ulteriori situazioni di pericolo per la cittadinanza.

Il locale, infatti, era già stato oggetto di attenzione da parte delle autorità, ma nonostante il primo provvedimento di chiusura, la situazione non è migliorata, rendendo necessario un nuovo intervento.

Violazione delle ordinanze e controlli ripetuti

Dopo la prima sospensione della licenza il Sindaco di Crocetta del Montello aveva emesso un’ordinanza che imponeva la chiusura del bar entro le 22:00.

Tuttavia i successivi controlli delle forze dell’ordine hanno accertato la violazione di tale ordinanza, confermando la necessità di ulteriori misure restrittive. La reiterazione delle infrazioni ha contribuito a rafforzare la decisione di sospendere nuovamente la licenza dell’esercizio pubblico.

Gravi episodi di violenza all’interno del locale

Un episodio particolarmente grave si è verificato lo scorso 25 novembre, quando all’interno del bar è scoppiata una lite tra un gruppo di ragazzi stranieri.

Durante la rissa uno dei giovani è stato colpito con calci e pugni al viso e all’addome, riportando ferite tali da rendere necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso. Questo evento ha ulteriormente evidenziato la pericolosità della situazione e la necessità di un intervento immediato da parte delle autorità.

Obiettivi del provvedimento

Il nuovo provvedimento di sospensione, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), non rappresenta una misura punitiva nei confronti dell’esercizio pubblico ma è finalizzato a garantire la tutela della cittadinanza e a prevenire il protrarsi di condizioni di pericolo per la sicurezza pubblica.

Le autorità hanno sottolineato che la chiusura temporanea del locale è stata decisa per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Il ruolo delle forze dell’ordine e delle istituzioni

L’azione coordinata tra l’Arma dei Carabinieri e la Questura di Treviso ha permesso di monitorare costantemente la situazione e di intervenire con tempestività.

Il provvedimento adottato dal Questore di Treviso rappresenta un segnale forte nella lotta contro la criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica.

