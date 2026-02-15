Preservativi finiti alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma sul web spuntano in vendita a oltre 100 euro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È polemica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sui preservativi che vengono distribuiti gratuitamente ai partecipanti. Quelli messi a disposizione degli atleti del villaggio olimpico di Cortina d’Ampezzo sono infatti finiti nel giro di pochi giorni. Molti però se li portano via come souvenir o regali per amici, c’è anche chi li vende. Sui siti di acquisto di seconda mano sono comparsi diversi annunci con confezioni di questi preservativi griffati a cinque cerchi, in vendita a oltre 100 euro.

Preservativi finiti a Milano-Cortina 2026

“Ridateci i preservativi“. È il senso dell’appello lanciato sui social da diversi atleti delle nazionalità più varie impegnati nelle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

Le scorte di profilattici che vengono distribuiti gratuitamente nei villaggi olimpici sono infatti finite nel giro di pochi giorni.

ANSA

In particolare nel villaggio di Cortina d’Ampezzo, dove secondo i dati forniti dall’organizzazione sarebbero spariti in tre giorni circa 10 mila preservativi, una platea di 2.800 atleti.

“Questo rende chiaro che San Valentino è in pieno svolgimento al Villaggio” ha dichiarato il portavoce del Cio, Mark Adams.

Dall’organizzazione si fa sapere che altre scorte saranno distribuite a breve.

“Si tratta di un tema che non deve creare imbarazzo, siamo in campo a 360 gradi per garantire ad atleti e team internazionali la massima assistenza, la salute prima di tutto: prevenzione concreta e buonsenso”, ha dichiarato il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

I preservativi alle Olimpiadi

La distribuzione gratuita di preservativi agli atleti è una consuetudine consolidata alle Olimpiadi da quasi quarant’anni.

Una pratica nata con finalità di prevenzione sanitaria e per sensibilizzare sulle malattie sessualmente trasmissibili. La distribuzione iniziò nel 1988 alle Olimpiadi estive di Seul, in Corea del Sud.

A Parigi 2024 i preservativi distribuiti erano stati oltre 300 mila, per circa 10.500 partecipanti.

Il record finora spetta a Rio 2016, con 450 mila preservativi per circa 11 mila partecipanti.

In vendita sul web a oltre 100 euro

Il fatto che i preservativi finiscano non vuol dire necessariamente che vengano usati tutti: molti se li portano via per ricordo o per souvenir da regalare agli amici.

C’è anche chi ci specula: nelle ultime ore sono comparsi annunci su diversi siti e app di compravendita di cose usate.

Confezioni chiuse di questi preservativi, con i loghi delle Olimpiadi e della Regione Lombardia, si trovano in vendita anche a prezzi decisamente elevati, oltre i 100 euro.