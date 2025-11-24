Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini di nazionalità georgiana sono stati rimpatriati dopo essere stati arrestati per furto aggravato. I provvedimenti sono stati eseguiti nella mattinata del 22 novembre dalla Polizia di Stato, nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare e di tutela della sicurezza pubblica. I due stranieri, trattenuti presso la Caserma Pisacane di Salerno, sono stati accompagnati all’aeroporto di Roma Fiumicino per il rientro nel loro Paese d’origine.

Le informazioni ufficiali della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata del 22 novembre, quando sono stati eseguiti i provvedimenti di rimpatrio nei confronti di due cittadini georgiani. I due erano già stati arrestati nei giorni precedenti con l’accusa di furto aggravato e successivamente trattenuti presso la struttura temporanea allestita all’interno della Caserma Pisacane di Salerno.

L’esecuzione del rimpatrio

Il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura locale, con il supporto operativo della Polizia di Frontiera, ha accompagnato i due cittadini stranieri presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino. Qui sono state completate tutte le procedure necessarie per l’imbarco sul volo diretto verso la Georgia, Paese di origine dei rimpatriati. L’intera attività si è svolta senza alcuna criticità, nel pieno rispetto delle normative in materia di immigrazione e delle garanzie previste per i cittadini sottoposti a provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale.

IPA