Presidente di commissione sviene alla Maturità in una scuola a Mestre, forse per il caldo: orali sospesi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Esami di maturità sospesi in una scuola di Mestre dopo il malore accusato dal presidente di commissione. Il professore si è sentito male mentre erano in corso gli orali, forse per il caldo: è svenuto all’improvviso ed è caduto, battendo la testa. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso, mentre gli esami orali sono stati sospesi.

Professore sviene a Mestre durante gli esami di maturità

L’episodio è accaduto nella mattinata di lunedì 29 giugno all’istituto tecnico Luzzatti-Gramsci di Mestre, a Venezia.

Un professore si è sentito male mentre si stavano svolgendo le prove orali degli esami di maturità degli studenti dell’indirizzo Odontotecnico e Manutenzione e assistenza tecnica. Lo riporta Il Gazzettino.

Ad accusare il malore il presidente di commissione, che a un certo punto è svenuto all’improvviso, è caduto e ha sbattuto la testa.

È successo dopo ore di esami, quando mancavano pochi studenti. Gli orali sono stati quindi sospesi.

Come sta il presidente di commissione

Soccorso dal personale del 118, il professore è stato trasportato in ambulanza all’ospedale dell’Angelo di Venezia.

Da quanto emerso non si tratterebbe di nulla di grave, un mancamento dovuto probabilmente al gran caldo di questi giorni.

Esami orali sospesi

Dato che la commissione esaminatrice è rimasta senza presidente, gli esami di maturità sono stati sospesi per la giornata.

“Dai primi riscontri pare che l’insegnante non abbia avuto nulla di grave”, dice il preside della scuola al Gazzettino.

Un mancamento dovuto probabilmente alle alte temperature di questi giorni che rendono più faticoso stare in classe.

Nella scuola non c’è impianto di climatizzazione: “Cerchiamo di utilizzare le aule meno calde e di lasciare le finestre aperte per arieggiare”, spiega il preside.

Un problema che riguarda non solo il Luzzatti ma anche gli altri istituti: “Nessuna scuola è infatti dotata di impianti di refrigerazione”.

Nei giorni scorsi, riporta Il Gazzettino, da tante scuole superiori del Veneziano, tutte prive di impianti di climatizzazione, sono arrivate lamentele per il caldo nelle aule durante gli esami di maturità.