Presidenti commissioni Maturità 2026, online i nomi ma assegnazione definitiva tra fine maggio e inizio giugno

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Martedì 12 maggio 2026 sono stati pubblicati i primi nomi dei presidenti delle commissioni della Maturità. Si tratta delle figure che garantiscono la regolarità dell’esame e coordinano i lavori tra membri interni ed esterni . Ogni regione, attraverso il proprio Ufficio scolastico regionale (Usr), provvede a mettere online il proprio elenco. Per l’assegnazione definitiva alla scuola e alla sezione, però, gli studenti maturandi dovranno aspettare: sarà comunicata tra fine maggio e inizio giugno.

Dove trovare i nomi dei Presidenti: elenchi regionali e portale MIM

La pubblicazione non avviene in un unico blocco nazionale, ma segue una tempistica regionale gestita dagli Uffici Scolastici Regionali (USR).

Gli elenchi vengono solitamente resi disponibili attraverso due canali principali:

sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM): tramite il motore di ricerca Cerca Commissione, dove inserendo il proprio istituto è possibile visualizzare la composizione completa

tramite il motore di ricerca Cerca Commissione, dove inserendo il proprio istituto è possibile visualizzare la composizione completa siti degli USR: Dove vengono pubblicati i decreti contenenti i nomi dei dirigenti scolastici e dei docenti universitari o di ruolo assegnati al ruolo di Presidente.

È importante ricordare che la pubblicazione online anticipa spesso la comunicazione ufficiale affissa nelle bacheche delle singole scuole.

Il ruolo del Presidente esterno e i tempi di insediamento

La scelta di un presidente esterno è fondamentale per garantire l’imparzialità del giudizio: è l’unico membro (oltre ai tre commissari esterni) a non conoscere direttamente gli studenti.

La sua figura interviene nella valutazione finale e nella gestione dei casi critici, come le lodi o i ricorsi.

Dopo la pubblicazione degli elenchi, il prossimo appuntamento istituzionale sarà la riunione preliminare, prevista solitamente il lunedì a ridosso dela prima prova scritta.

In quell’occasione, il presidente verificherà tutta la documentazione delle classi, stabilendo il calendario dei colloqui orali.

I presidenti regione per regione [in aggiornamento]

Le date dell’esame: quando sono le prove scritte

Prima prova scritta : giovedì 18 giugno

: giovedì 18 giugno Seconda prova scritta: venerdì 19 giugno

La seconda prova sarà diversa per ogni liceo o istituto professionale, a seconda dell’indirizzo.

Novità Maturità 2026: cosa cambia secondo la guida del Ministero

Gli studenti impegnati alla Maturità 2026, oltre ai nomi e alle commissioni, dovranno vedersela anche con le nuove linee guida.

Secondo la Guida alla Nuova Maturità 2026 pubblicata dal Ministero, l’esame si consolida su una struttura che punta a valorizzare il percorso scolastico triennale:

punteggio Crediti: il credito scolastico torna a pesare in modo significativo (fino a 40 punti ), premiando la costanza dell’ultimo triennio

il credito scolastico torna a pesare in modo significativo (fino a ), premiando la costanza dell’ultimo triennio le tre prove: confermate le due prove scritte a carattere nazionale e il colloquio orale multidisciplinare. La seconda prova torna a essere preparata dal Ministero, garantendo uniformità su tutto il territorio

confermate le due prove scritte a carattere nazionale e il colloquio orale multidisciplinare. La seconda prova torna a essere preparata dal Ministero, garantendo uniformità su tutto il territorio capolavoro e curriculum: Una delle novità principali riguarda la discussione del Capolavoro e l’integrazione del Curriculum dello Studente nel colloquio, elementi che permettono al candidato di mostrare le proprie competenze trasversali e le attività extra-scolastiche (PCTO, volontariato, sport)

Elemento Esame Punteggio Massimo Credito Scolastico (Triennio) 40 Punti Prima Prova (Italiano) 20 Punti Seconda Prova (Indirizzo) 20 Punti Colloquio Orale 20 Punti Punteggio Massimo Totale 100/100