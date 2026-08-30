Presidi in 13 città contro il ddl Caccia con la mobilitazione "Nessun bersaglio", cosa prevede la riforma

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Si è chiusa con i presidi di Mantova e Livorno la mobilitazione “Nessun bersaglio“, che il 29 e il 30 agosto ha portato in piazza migliaia di persone in tredici città italiane contro il ddl Caccia. Corpi stesi a terra con maschere di animali, letture e cartelli hanno accompagnato la protesta contro la riforma della legge 157 del 1992, ora all’esame della Camera. Il testo arriverà in aula nelle prossime settimane.

“Nessun bersaglio”, le tredici piazze contro il ddl Caccia

I presidi si sono svolti ad Arezzo, Bologna, Brescia, Cremona, Macerata, Milano, Roma, Palermo, Pordenone, Vercelli e Verona, con la coda del 30 agosto a Mantova e Livorno.

In diverse piazze i partecipanti hanno inscenato un sit-in con maschere di animali, sdraiati a terra a rappresentare le vittime della caccia.

A Brescia il corteo promosso da Extinction Rebellion ha attraversato le vie del centro, mentre a Roma sono intervenute la poeta Teodora Mastrototaro e l’attrice Elisa Di Eusanio.

L’iniziativa è stata lanciata da No Food No Science, collettivo mantovano già attivo contro il Food&Science Festival organizzato da Confagricoltura.

Cosa prevede il ddl Caccia e a che punto è l’iter in Parlamento

Il provvedimento, a prima firma del capogruppo di Fratelli d’Italia Lucio Malan, si compone di 21 articoli e modifica la legge sulla protezione della fauna selvatica in vigore da oltre trent’anni.

Il cambiamento di impianto è già nel titolo, dove alla parola “protezione” si affianca “gestione“, con l’attività venatoria che concorre alla tutela della biodiversità.

Fra le novità più discusse ci sono l’ampliamento delle competenze regionali sui calendari venatori, con la possibilità di discostarsi dai pareri dell’Ispra motivando la scelta, l’estensione dei territori cacciabili e l’uso di strumenti ottici e optoelettronici nella caccia di selezione agli ungulati.

Il Senato ha approvato il testo il 23 giugno con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti.

Trasmesso a Montecitorio il giorno successivo come atto C.2984, il fascicolo è in esame nella Commissione Agricoltura, che a luglio ha svolto le audizioni.

Fino al voto definitivo resta in vigore la normativa attuale.

Le ragioni della protesta e le posizioni a confronto

Chi ha promosso i presidi contesta il modello che assegna all’abbattimento un ruolo centrale nella gestione della fauna, sostenendo che i danni all’agricoltura dipendano più dalla crisi climatica che dagli animali selvatici.

Il coordinamento cita anche uno studio francese pubblicato su Biological Conservation, secondo cui a sette anni di controlli su volpi e mustelidi non è corrisposta una riduzione dei danni dichiarati.

I sostenitori della riforma, dalla maggioranza alle associazioni venatorie e agricole, la difendono invece come uno strumento per gestire le popolazioni di ungulati e contenere i danni alle colture.