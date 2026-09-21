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Presley Gerber morto, quando il figlio di Cindy Crawford raccontò sui social i suoi problemi con le dipendenze

Il video pubblicato sui social all'interno di una rubrica dedicata alla salute mentale

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Il figlio di Cindy Crawford, Presley Gerber, è morto all’età di 27 anni per cause ancora ignote. Le autorità hanno riferito che Gerber è deceduto domenica mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Sui suoi profili social il giovane pubblicava ogni lunedì, anche se non regolarmente, un contenuto dedicato alla salute mentale. In un video pubblicato due anni fa si raccontava nelle sue difficoltà, per tendere una mano virtuale ai suoi followers: “Nelle dipendenze, anche se tu invecchi, le persone continuano a trattarti per il resto della tua vita come nell’età in cui hai iniziato con le sostanze, e tu rimani bloccato lì”.

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