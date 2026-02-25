Preso a bastonate e a colpi di catena a Reggio Emilia durante un finto colloquio, attirato con una telefonata

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un appuntamento fissato per un colloquio di lavoro si sarebbe trasformato in un violento pestaggio nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio Emilia. Un uomo di 42 anni sarebbe stato attirato con una telefonata e aggredito da un gruppo di persone che lo attendeva in Piazzale Europa. I fatti risalgono al pomeriggio del 14 novembre 2025. Secondo la ricostruzione, la vittima, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stata contattata da uno sconosciuto con la proposta di un colloquio. L’incontro era stato fissato nell’area retrostante la stazione. Arrivato sul posto intorno alle 18:15, il 42enne avrebbe trovato un gruppo di persone che lo ha aggredito. Quattro persone sono state denunciate per lesioni aggravate.

L’aggressione e le lesioni riportate

Come ricostruito dalla Gazzetta di Reggio, l’uomo sarebbe stato colpito e spinto a terra.

Una volta immobilizzato, sarebbe stato aggredito con calci e pugni.

Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero stati utilizzati anche oggetti come catene e bastoni.

L’aggressione si è consumata in pochi minuti e, terminato il pestaggio, gli aggressori si sarebbero allontanati, lasciando la vittima ferita a terra.

Il 42enne è stato soccorso e trasportato in ospedale dove è stata riscontrata una frattura alle ossa nasali e diverse lesioni.

Dopo le cure del caso, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Le indagini dei carabinieri

Sul caso hanno indagato i carabinieri della stazione di corso Cairoli.

Le indagini si sono avvalse delle immagini del sistema di videosorveglianza presente nella zona e delle testimonianze raccolte.

Tra queste, anche il racconto fornito dalla stessa vittima.

Attraverso l’analisi dei filmati e il confronto con gli elementi raccolti, i militari sono riusciti a risalire ai presunti autori dell’aggressione.

Quattro denunciati per lesioni aggravate

Al termine degli accertamenti, quattro uomini di origine egiziana, di età compresa tra i 20 e i 27 anni, sono stati denunciati.

L’accusa nei loro confronti è di concorso in lesioni personali aggravate.

Gli investigatori hanno ricostruito anche il possibile movente dell’aggressione, che non sarebbe legato ad alcuna proposta lavorativa.

Il possibile movente

Secondo quanto emerso, il pestaggio sarebbe riconducibile ad un regolamento di conti.

Il giorno precedente, infatti, la vittima e tre dei presunti aggressori sarebbero stati coinvolti in una rissa nei pressi della stazione ferroviaria.

Per quell’episodio, tutti i partecipanti erano già stati denunciati.

L’incontro in Piazzale Europa sarebbe stato organizzato come una spedizione punitiva per vendicare quanto accaduto il giorno prima.

La telefonata con la proposta di lavoro sarebbe quindi servita ad attirare il 42enne in un luogo concordato, lontano da sospetti immediati.