Preso a bastonate al suo compleanno nel parco, grave bimbo di Roma. Gli aggressori hanno tra i 7 e gli 11 anni

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un compleanno da incubo per un bambino di 8 anni di Roma. Il piccolo stava festeggiando il proprio compleanno nel parco del quartiere Fidene, quando è stato preso di mira da tre quasi coetanei. Gli aggressori di 7, 9 e 11 anni lo hanno insultato e in seguito preso a bastonate sul volto. La vittima è stata ricoverata e sottoposta a un intervento chirurgico a causa delle gravi ferite riportate.

Aggredito al compleanno nel parco

Nel pomeriggio di venerdì 12 settembre, un bimbo stava festeggiando il compleanno nel Parco delle Magnolie a Roma.

Una festicciola come tante, bruscamente interrotta dall’arrivo di un gruppo di bambini non tra gli invitati.

ANSA Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I a Roma

I tre minori iniziano a insultare il festeggiato e i suoi amichetti, poi prendono un bastone e iniziano a colpirlo al volto.

La vicenda è stata denunciata dai comitati di quartiere della zona romana di Fidene, dove è avvenuta l’aggressione.

Bimbo di Roma grave dopo i colpi al volto

A causa dei violenti colpi ricevuti sul viso, il bambino, classe 2017, ha riportato serie ferite al naso e al labbro.

Trasportato al Policlinico Umberto I è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Ripresosi parzialmente, è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni, così come riportato dall’agenzia stampa LaPresse.

Sul caso sono partite delle indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

Denunciati tre bambini

Sono stati gli agenti del Distretto di Fidene a svolgere i primi accertamenti.

I militari hanno individuato e denunciato gli autori dell’aggressione, si tratta di tre bambini di 7, 9 e 11 anni. I minorenni, nelle ore del violento episodio, si trovavano nello stesso parco assieme alle rispettive famiglie.

Ulteriori verifiche sono in corso per cercare di chiarire se vi siano eventuali ulteriori responsabilità sul caso.

Al di sotto dei 14 anni, il minore autore di un reato non è infatti imputabile e non può essere chiamato a rispondere penalmente per quanto commesso.

Possono tuttavia essere applicate misure di sicurezza per fronteggiare l’eventuale pericolosità sociale, come il collocamento in una comunità.